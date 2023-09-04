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Posted Вчера, 17:09

Published Вчера, 17:09

Modified Вчера, 17:22

Updated Вчера, 17:22

Вячеслав Гладков снова будет отчитываться об утренних пробежках

Вячеслав Гладков пообещал помучить подчинённых

4 сентября 2023, 17:09
Фото: Bel.ru

Вячеслав Гладков снова будет отчитываться об утренних пробежках

Губернатор Белгородской области во время прямого эфира рассказал о своей утренней рутине и о том, как несладко придётся по утрам его работникам.

Одним из вопросов к губернатору об белгородцев был таким: «Отчего вы бегать по утра перестали?». Видимо, этот вопрос стал важным для Вячеслава Гладкова, потому что во время ответа он сразу решил документировать пробежки ранними утренними видео. А помогать в этом будут губернатору его подчинённые, которых он ранее жалел.

Я бегаю в четыре часа утра — с четырёх до пяти ежедневно, по 8,5 км, почти по 9. Давайте для подтверждения слов опять буду мучить своих подчинённых, записывать свои утренние сообщения и выкладывать их рано-рано утром.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Пора госслужащим вновь мучиться и становиться жаворонками. А остальным белгородцам губернатор очень порекомендовал тоже включить в свою рутину утренний бег. «Очень бодрит и создаёт настроение на всё утро. Занимайтесь спортом, своим здоровьем. И тогда нам не нужно будет бегать по аптекам и больницам», — завершил свою речь глава региона.

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#Общество#Спорт#Губернатор#Бег#Белгород#Вячеслав Гладков#Госслужащие#Подчинённый#Милена Фишер
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