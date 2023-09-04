Вячеслав Гладков пообещал помучить подчинённых

Одним из вопросов к губернатору об белгородцев был таким: «Отчего вы бегать по утра перестали?». Видимо, этот вопрос стал важным для Вячеслава Гладкова, потому что во время ответа он сразу решил документировать пробежки ранними утренними видео. А помогать в этом будут губернатору его подчинённые, которых он ранее жалел.