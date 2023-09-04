Вячеслав Гладков пообещал помучить подчинённых

Posted Вчера, 17:09
Published Вчера, 17:09
Modified Вчера, 17:22
Updated Вчера, 17:22
Одним из вопросов к губернатору об белгородцев был таким: «Отчего вы бегать по утра перестали?». Видимо, этот вопрос стал важным для Вячеслава Гладкова, потому что во время ответа он сразу решил документировать пробежки ранними утренними видео. А помогать в этом будут губернатору его подчинённые, которых он ранее жалел.
Я бегаю в четыре часа утра — с четырёх до пяти ежедневно, по 8,5 км, почти по 9. Давайте для подтверждения слов опять буду мучить своих подчинённых, записывать свои утренние сообщения и выкладывать их рано-рано утром.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Пора госслужащим вновь мучиться и становиться жаворонками. А остальным белгородцам губернатор очень порекомендовал тоже включить в свою рутину утренний бег. «Очень бодрит и создаёт настроение на всё утро. Занимайтесь спортом, своим здоровьем. И тогда нам не нужно будет бегать по аптекам и больницам», — завершил свою речь глава региона.