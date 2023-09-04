Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб

От безысходности жительница обратилась к Вячеславу Гладкову с вопросом, что нужно сделать, чтобы с её двора убрали старый гроб. Но на её обращение ответил не губернатор, а глава Краснояружского района Андрей Миськов: по его словам, в ближайшее время специалист выедет к ней на участок и определит характер найденного захоронения.