Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Жительница посёлка Отрадовский Краснояружского района начала копать в своём дворе компостную яму, но неожиданно наткнулась на гроб. По словам женщины, откопанный гроб очень старый и уже рассыпается.
О найденном «сокровище» белгородка сразу сообщила в местную администрацию, но помочь в решении проблемы пока не спешат. Уже две недели раскопанный гроб стоит на участке женщины.
От безысходности жительница обратилась к Вячеславу Гладкову с вопросом, что нужно сделать, чтобы с её двора убрали старый гроб. Но на её обращение ответил не губернатор, а глава Краснояружского района Андрей Миськов: по его словам, в ближайшее время специалист выедет к ней на участок и определит характер найденного захоронения.
Для определения характера захоронения по указанному Вами адресу сегодня выедет представитель историко-поискового клуба «Грайворонский рубеж» Белгородского отряда. О времени договорились в телефонном режиме.
Андрей Миськов, глава Краснояружского района