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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб

Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб

4 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
В местной администрации к решению проблемы приступили не сразу. Найденный гроб во дворе женщины стоит уже две недели. На обращение жительницы, опубликованное на странице губернатора, ответил глава Краснояружского района.

Жительница посёлка Отрадовский Краснояружского района начала копать в своём дворе компостную яму, но неожиданно наткнулась на гроб. По словам женщины, откопанный гроб очень старый и уже рассыпается.

О найденном «сокровище» белгородка сразу сообщила в местную администрацию, но помочь в решении проблемы пока не спешат. Уже две недели раскопанный гроб стоит на участке женщины.

От безысходности жительница обратилась к Вячеславу Гладкову с вопросом, что нужно сделать, чтобы с её двора убрали старый гроб. Но на её обращение ответил не губернатор, а глава Краснояружского района Андрей Миськов: по его словам, в ближайшее время специалист выедет к ней на участок и определит характер найденного захоронения.

Для определения характера захоронения по указанному Вами адресу сегодня выедет представитель историко-поискового клуба «Грайворонский рубеж» Белгородского отряда. О времени договорились в телефонном режиме.
Андрей Миськов, глава Краснояружского района
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#Общество#Белгородская область#Нарочно не придумаешь#Обращение#Лопата#Яма#Гроб#Краснояружский район#Андрей миськов#Александра Склярова#Компостная яма
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