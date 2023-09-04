В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки

Напомним, что на больших сельскохозяйственных ярмарках белгородцы могут приобрести товары с минимальной торговой наценкой. На ярмарках продаются продукты, как мясная и молочная продукции, рыба, крупы, растительные масла, мука, сахар, хлеб, кондитерские изделия, а также свежие овощи и фрукты.