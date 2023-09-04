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В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки

В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки

4 сентября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Первые ярмарки проведут на улицах Белгорода в субботу, затем их устроят и в других муниципалитетах области. С таким поручением глава региона обратился к замгубернатора.

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Юлии Щедриной вернуть проведение ярмарок на улицах области. Сначала такие ярмарки разместят по городу Белгороду.

У людей много вопросов по ценам. Сейчас у нас хороший урожай, поэтому предлагаю повсеместно вернуть проведение ярмарок. Не на территории рынков, как было ранее, а именно на улицах. Начиная с Белгорода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Первая уличная ярмарка, по поручению главы региона, должна состояться уже в субботу, 9 сентября. В этот день на продажу должны привезти порядка 300 машин с сельскохозяйственной продукцией.

Уже в эту субботу хочу увидеть уличную ярмарку. Как мы делали ранее: перекрытую улицу, где стоят машины с продуктами. Обязательно должен быть контроль за ценами, даём возможность людям купить белгородское по доступным ценам. Далее сделаем такие ярмарки во всех 22 муниципалитетах региона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что на больших сельскохозяйственных ярмарках белгородцы могут приобрести товары с минимальной торговой наценкой. На ярмарках продаются продукты, как мясная и молочная продукции, рыба, крупы, растительные масла, мука, сахар, хлеб, кондитерские изделия, а также свежие овощи и фрукты.

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