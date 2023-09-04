В Белгородской области Volkswagen врезался в светофор: погиб мужчина

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали две аварии с пострадавшими. В одной из них погиб мужчина.
Смертельное ДТП случилось в Ракитянском районе в 00:05. 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал в сторону посёлка Пролетарский. По предварительным данным УМВД, он не смог справиться с управлением. В результате иномарка съехала в кювет и врезалась в светофор. От полученных травм мужчина погиб.
Второе ДТП произошло в Белгороде в 13:00 на улице 60 лет Октября, 5. При повороте 35-летний водитель Hyundai Creta наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по дороге в том же направлении. Ребёнок получил телесные повреждения.