В Белгородской области Volkswagen врезался в светофор: погиб мужчина

Смертельное ДТП случилось в Ракитянском районе в 00:05. 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал в сторону посёлка Пролетарский. По предварительным данным УМВД, он не смог справиться с управлением. В результате иномарка съехала в кювет и врезалась в светофор. От полученных травм мужчина погиб.