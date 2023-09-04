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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

ДТП

В Белгородской области Volkswagen врезался в светофор: погиб мужчина

4 сентября 2023, 14:36
Фото: 1MI
ДТП

В Белгородской области погиб водитель въехавшей в светофор иномарки

Белгородец не смог справиться с управлением, в результате машина въехала в светофор. В ещё одном ДТП, которое случилось накануне, пострадал 12-летний велосипедист, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали две аварии с пострадавшими. В одной из них погиб мужчина.

Смертельное ДТП случилось в Ракитянском районе в 00:05. 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал в сторону посёлка Пролетарский. По предварительным данным УМВД, он не смог справиться с управлением. В результате иномарка съехала в кювет и врезалась в светофор. От полученных травм мужчина погиб.

Второе ДТП произошло в Белгороде в 13:00 на улице 60 лет Октября, 5. При повороте 35-летний водитель Hyundai Creta наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по дороге в том же направлении. Ребёнок получил телесные повреждения.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Ракитянский район#Велосипедист#Белгород#Ребёнок#Погибший#Автомобильная авария#Александра Склярова
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