В Белгороде ограничили движение авто к цветочному фестивалю

Цветочный фестиваль будет проходить с 8 по 10 сентября. Локации фестиваля украсят новыми арт-объектами и фотозонами. На это потратят 7,7 млн рублей. На эти средства украсят магазины и заведения в центре города. На фестивале также установят несколько арт-объектов. На них потратят уже 13,5 млн рублей. Ещё 300 тыс. рублей уйдёт на мерч праздника цветов.