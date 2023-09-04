В Белгороде ограничили движение авто к цветочному фестивалю

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
К фестивалю «Белгород в цвету» в центре города перекрыли движение. Ограничения действуют в районе Соборной площади и парка Победы. Продлится запрет на движение автомобилей до 10 сентября.
Цветочный фестиваль будет проходить с 8 по 10 сентября. Локации фестиваля украсят новыми арт-объектами и фотозонами. На это потратят 7,7 млн рублей. На эти средства украсят магазины и заведения в центре города. На фестивале также установят несколько арт-объектов. На них потратят уже 13,5 млн рублей. Ещё 300 тыс. рублей уйдёт на мерч праздника цветов.
Визуально-пространственное восприятие зон «Белгорода в цвету» выполнят за 4,5 млн рублей. На сайте госзакупок не указали, о чём именно идёт речь, но уже известно, что контракт заключили с единственным поставщиком.