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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Белгороде ограничили движение авто к цветочному фестивалю

В Белгороде ограничили движение авто к цветочному фестивалю

4 сентября 2023, 15:09
Фото: 1MI
Движение в центре города перекрыто с 1 сентября. Ограничения продлятся до 10 сентября, сообщили в мэрии.

К фестивалю «Белгород в цвету» в центре города перекрыли движение. Ограничения действуют в районе Соборной площади и парка Победы. Продлится запрет на движение автомобилей до 10 сентября.

Цветочный фестиваль будет проходить с 8 по 10 сентября. Локации фестиваля украсят новыми арт-объектами и фотозонами. На это потратят 7,7 млн рублей. На эти средства украсят магазины и заведения в центре города. На фестивале также установят несколько арт-объектов. На них потратят уже 13,5 млн рублей. Ещё 300 тыс. рублей уйдёт на мерч праздника цветов.

Визуально-пространственное восприятие зон «Белгорода в цвету» выполнят за 4,5 млн рублей. На сайте госзакупок не указали, о чём именно идёт речь, но уже известно, что контракт заключили с единственным поставщиком.

Ограничение движения в Белгороде Ограничение движения в Белгороде
Ограничение движения в Белгороде Ограничение движения в Белгороде
Ограничение движения в Белгороде
Фото: мэрия Белгорода
Четырёхметровые фигуры из сена устанавливают к фестивалю «Белгород в цвету»
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#Белгородская область#Авто#Новости Белгорода#Ограничения движения#Остановка#Стоянка#Перекрытие#Белгород#Наталья Корявых#Белгород в цвету
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