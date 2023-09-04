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"Белгород в цвету"

Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?

4 сентября 2023, 10:01
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
"Белгород в цвету"

Белгородский минобр: посещение любых мероприятий проходит по желанию студентов

Появилась жалоба, что студентов якобы заставляют посетить цветочный фестиваль в Белгороде. В минобре региона ответили, что посещение мероприятия будет добровольным.

Студентов СПО в Белгороде якобы заставляют посетить цветочный фестиваль. О том, что учащихся в принудительном порядке отправляют на мероприятия, рассказала жительница региона. Она поинтересовалась, почему дети должны идти в место массового скопления людей.

«На каком основании студентов СПО заставляют в принудительном порядке уже который год посетить фестиваль цветов? И почему наши дети должны туда идти, если это является массовым скоплением людей?» — интересуется женщина.

Белгородке ответил министр образования региона Андрей Милёхин. Он утверждает, что заставлять студентов никто не будет, а посещение фестиваля «Белгород в цвету», как и других подобных мероприятий, станет добровольным.

Посещение любых культурно-массовых мероприятий проходит исключительно по желанию студентов. Студенты имеют право выбора посещать или не посещать мероприятие.
Андрей Милёхин

Подобные жалобы от белгородцев властям поступают далеко не в первый раз. В прошлом году студентов вузов настойчиво приглашали посетить концерт Олега Газманова. Более того, в некоторых приглашениях расписывали количество человек, которые должны прийти от группы или учебного заведения.

На ситуацию отреагировал сам певец. Он утверждал, что информация о том, что людей якобы сгоняли на концерты, — «подлое враньё».

Студентов белгородских вузов настойчиво приглашают на концерт Олега Газманова
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