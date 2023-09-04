Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?

Подобные жалобы от белгородцев властям поступают далеко не в первый раз. В прошлом году студентов вузов настойчиво приглашали посетить концерт Олега Газманова. Более того, в некоторых приглашениях расписывали количество человек, которые должны прийти от группы или учебного заведения.