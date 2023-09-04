Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Студентов СПО в Белгороде якобы заставляют посетить цветочный фестиваль. О том, что учащихся в принудительном порядке отправляют на мероприятия, рассказала жительница региона. Она поинтересовалась, почему дети должны идти в место массового скопления людей.
«На каком основании студентов СПО заставляют в принудительном порядке уже который год посетить фестиваль цветов? И почему наши дети должны туда идти, если это является массовым скоплением людей?» — интересуется женщина.
Белгородке ответил министр образования региона Андрей Милёхин. Он утверждает, что заставлять студентов никто не будет, а посещение фестиваля «Белгород в цвету», как и других подобных мероприятий, станет добровольным.
Посещение любых культурно-массовых мероприятий проходит исключительно по желанию студентов. Студенты имеют право выбора посещать или не посещать мероприятие.
Андрей Милёхин
Подобные жалобы от белгородцев властям поступают далеко не в первый раз. В прошлом году студентов вузов настойчиво приглашали посетить концерт Олега Газманова. Более того, в некоторых приглашениях расписывали количество человек, которые должны прийти от группы или учебного заведения.
На ситуацию отреагировал сам певец. Он утверждал, что информация о том, что людей якобы сгоняли на концерты, — «подлое враньё».