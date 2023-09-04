Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

День города в Старом Осколе

Старый Оскол отметил 430-летие

4 сентября 2023, 11:12
Фото: администрация Старооскольского горокруга
День города в Старом Осколе
2 сентября второй по величине город Белгородской области отпраздновал своё 430-летие. В Старом Осколе состоялись презентация народного творчества, парад оркестров, водное шоу и многое другое. Фото опубликовала местная администрация.

2 сентября Старый Оскол отметил своё 430-летие. Местных жителей порадовали водным шоу, мастер-классами, парадом оркестров и другими мероприятиями.

В парке Солнечный во время празднования Дня города прошла презентация народного творчества сельских территорий. Ещё в парке пожарили самую большую яичницу в мире. Желающим планировали раздать порядка 5 тыс. порций.

На набережной реки Оскол играли духовой оркестр губкинского центра культурного развития «Форум», чернянский духовой оркестр «Ритмы времени», южно-русский молодёжный симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии. Именно так проходил парад оркестров. Также на набережной прошло водное-воздушное экстремальное шоу.

Как сообщили в правительстве региона, самой красочной площадкой стало «Цветущее Приосколье». В парке Железнодорожников появились композиции от профессионалов и воспитанников детсадов и школ. А ещё на площадке проводили мастер-классы, в том числе по фигурной резке овощей. Там же прошли концерты, работала и фотозона.

День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
День города в Старом ОсколеДень города в Старом Осколе
«Цветущее Приосколье»«Цветущее Приосколье»
«Цветущее Приосколье»«Цветущее Приосколье»
«Цветущее Приосколье»«Цветущее Приосколье»
День города в Старом Осколе
Фото: администрация Старооскольского горокруга
В Валуйках День города пройдёт в «суженном формате»
Узнать подробнее
Читайте также:
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города БелгородаДень города без пиротехники пройдёт не только в Белгороде«Не можем обойти стороной знаковое событие»: День города в Старом Осколе состоится
#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Праздник#День города#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
Подпишитесь
Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком
Сегодня, 15:06
Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб
Сегодня, 13:10
Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников
Сегодня, 11:00
Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в трёх районах области
Сегодня, 11:50
Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник
Сегодня, 08:59
Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?
Сегодня, 10:01