Старый Оскол отметил 430-летие

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
2 сентября Старый Оскол отметил своё 430-летие. Местных жителей порадовали водным шоу, мастер-классами, парадом оркестров и другими мероприятиями.
В парке Солнечный во время празднования Дня города прошла презентация народного творчества сельских территорий. Ещё в парке пожарили самую большую яичницу в мире. Желающим планировали раздать порядка 5 тыс. порций.
На набережной реки Оскол играли духовой оркестр губкинского центра культурного развития «Форум», чернянский духовой оркестр «Ритмы времени», южно-русский молодёжный симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии. Именно так проходил парад оркестров. Также на набережной прошло водное-воздушное экстремальное шоу.
Как сообщили в правительстве региона, самой красочной площадкой стало «Цветущее Приосколье». В парке Железнодорожников появились композиции от профессионалов и воспитанников детсадов и школ. А ещё на площадке проводили мастер-классы, в том числе по фигурной резке овощей. Там же прошли концерты, работала и фотозона.