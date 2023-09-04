Старый Оскол отметил 430-летие

Как сообщили в правительстве региона, самой красочной площадкой стало «Цветущее Приосколье». В парке Железнодорожников появились композиции от профессионалов и воспитанников детсадов и школ. А ещё на площадке проводили мастер-классы, в том числе по фигурной резке овощей. Там же прошли концерты, работала и фотозона.