Стало известно, когда откроется Центр худгимнастики в Белгороде

Центр художественной гимнастики в Белгороде начали строить летом 2022 года, тогда же горожане путём народного голосования выбрали первое название для будущего спортивного комплекса — «Грация Белогорья». Но спустя восемь месяцев, в апреле 2023 года, белгородцы посчитали такое название недостаточно мужественным и попросили его переименовать, так как акробаты не хотят заниматься в слишком грациозном спортцентре. Вячеслава Гладкова такая просьба удивила, но он пошёл навстречу спортсменам — «Грация Белогорья» стала «Сиренью». Это случилось в июле 2023 года. В честь этого перед входом в центр глава региона поручил высадить сиреневую аллею.