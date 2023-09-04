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Posted Вчера, 17:57

Published Вчера, 17:57

Modified Вчера, 18:02

Updated Вчера, 18:02

Центр художественной гимнастики в Белгороде откроют в октябре

Стало известно, когда откроется Центр худгимнастики в Белгороде

4 сентября 2023, 17:57
Фото: 1MI

Центр художественной гимнастики в Белгороде откроют в октябре

Официальное открытие центра художественной гимнастики, прыжков на батуте и спортивной акробатики на улице Мокроусова в Белгороде, который решили назвать «Сирень», а не «Грация», состоится в октябре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Центр художественной гимнастики в Белгороде начали строить летом 2022 года, тогда же горожане путём народного голосования выбрали первое название для будущего спортивного комплекса — «Грация Белогорья». Но спустя восемь месяцев, в апреле 2023 года, белгородцы посчитали такое название недостаточно мужественным и попросили его переименовать, так как акробаты не хотят заниматься в слишком грациозном спортцентре. Вячеслава Гладкова такая просьба удивила, но он пошёл навстречу спортсменам — «Грация Белогорья» стала «Сиренью». Это случилось в июле 2023 года. В честь этого перед входом в центр глава региона поручил высадить сиреневую аллею.

Напомним, здание центра художественной гимнастики — трёхэтажное. На третьем этаже находится гостиница, а на втором создадут музей трёх видов спорта.

В Белгороде переименовали центр с «немужественным» названием
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#Спорт#Новости Белгорода#Художественная гимнастика#Белгород#Спортивный центр#Милена Фишер
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