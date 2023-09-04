Сотрудники ОМК помогли собрать в школу 139 будущих первоклассников

«Летние каникулы для школьников „со стажем“ — самое беззаботное время. А вот для будущих первоклашек и их родителей это волнительная пора ожидания чего-то нового. Хочется, чтобы школьная жизнь у детей началась с праздника, а сам он сложился идеально — выглаженная форма, ручки и карандаши в новом пенале, самый вместительный и удобный рюкзак на плечах. Здорово, что у ребят, которым мы помогает, все это есть. Мы очень рады, что в год 15-летия фонда нам удалось помочь рекордному количеству школьников. Спасибо сотрудникам ОМК и жителям регионов присутствия компании, которые уже в десятый раз дарят тепло и доброту детям, которые нуждаются в нашей поддержке», — отметила генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.