Сотрудники ОМК помогли собрать в школу 139 будущих первоклассников

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Это рекордное количество за 10 лет, которые благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников ОМК) проводит акцию помощи будущим первоклассникам «В школу — вместе!». Сотрудники ОМК закупили ребятам из регионов, где работают заводы компании, портфели, книги, тетради, сменную обувь и другие необходимые для школы вещи.
В Белгороде сотрудники ОМК помогли 32 детям. Школьные вещи для них закупали сотрудники белгородского предприятия «ОМК Энергомаш» и работники других заводов ОМК. Ребятам подарили также наборы для творчества, игрушки, детские часы, банты, галстуки, конфеты и открытки со словами поддержки и теплыми пожеланиями.
В Благовещенске (Башкортостан) для будущих первоклассников подготовили театрализованную развлекательную программу и подарили канцелярские наборы. Подарки вручили 15 ребятам.
Сотрудники ОМК из нижегородской Выксы помогли собрать в школу сразу 60 детей, среди них 16 ребят из других регионов. Школьную и спортивную форму, обувь, портфели со всем необходимым отправили почтой волонтерам фонда, которые передадут вещи ребятам. А выксунским первоклассникам подарили еще и праздничную программу. Аниматоры студии детских праздников показали интерактивный спектакль, а студенты Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» провели интересные опыты с металлом.
В Чусовом (Пермский край) волонтеры фонда «ОМК-Участие» передали подарки 12 будущим первоклассникам из города и отдаленных сел Чусовского городского округа. Сотрудники ОМК подготовили для них школьную форму и все нужные школьные принадлежности.
По семь детей помогли подготовить к школе сотрудники ОМК из Альметьевска (Татарстан) и Челябинска. Также металлурги поддержали 25 детей из регионов, где находятся депо вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь».
«Летние каникулы для школьников „со стажем“ — самое беззаботное время. А вот для будущих первоклашек и их родителей это волнительная пора ожидания чего-то нового. Хочется, чтобы школьная жизнь у детей началась с праздника, а сам он сложился идеально — выглаженная форма, ручки и карандаши в новом пенале, самый вместительный и удобный рюкзак на плечах. Здорово, что у ребят, которым мы помогает, все это есть. Мы очень рады, что в год 15-летия фонда нам удалось помочь рекордному количеству школьников. Спасибо сотрудникам ОМК и жителям регионов присутствия компании, которые уже в десятый раз дарят тепло и доброту детям, которые нуждаются в нашей поддержке», — отметила генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.