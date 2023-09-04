Шебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах

Во время еженедельного оперативного совещания министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев доложил губернатору о готовности региона к отопительному сезону. Так, 779 котельных исправны и готовы к работе, ещё на 702 завершаются плановые работы, ремонт основного вспомогательного оборудования и работы по техобслуживанию.