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Шебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах

Шебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах

4 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Одну из повреждённых котельных должны отремонтировать к началу отопительного сезона, а своевременная установка второй остаётся под вопросом. О готовности региона к отопительному сезону сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области.

Во время еженедельного оперативного совещания министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев доложил губернатору о готовности региона к отопительному сезону. Так, 779 котельных исправны и готовы к работе, ещё на 702 завершаются плановые работы, ремонт основного вспомогательного оборудования и работы по техобслуживанию.

Однако с крышными котельными в Шебекинском городском округе возникли проблемы: две из них получили разрушения при очередном обстреле округа. В настоящий момент специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы по устранению огневых последствий.

Две котельные остаются на особом контроле, одну из них должны поставить на фундамент уже до начала отопительного сезона. Ещё одна котельная в настоящий момент не готова к отопительному сезону: газовый трубопровод был повреждён при обстреле ВСУ. Также не решён вопрос по электричеству: нужна замена кабельных линий на трансформаторной подстанции. Приложим все силы, чтобы запустить котельную до начала отопительного сезона.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области

В настоящий момент готовность крышных котельных к отопительному сезону в Белгородской области составляет 93%. Ещё в июле котельные были подготовлены только на 14%.

Крышные котельные в Белгородской области готовы к отопительному сезону лишь на 14%
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