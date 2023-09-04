Шебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Во время еженедельного оперативного совещания министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев доложил губернатору о готовности региона к отопительному сезону. Так, 779 котельных исправны и готовы к работе, ещё на 702 завершаются плановые работы, ремонт основного вспомогательного оборудования и работы по техобслуживанию.
Однако с крышными котельными в Шебекинском городском округе возникли проблемы: две из них получили разрушения при очередном обстреле округа. В настоящий момент специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы по устранению огневых последствий.
Две котельные остаются на особом контроле, одну из них должны поставить на фундамент уже до начала отопительного сезона. Ещё одна котельная в настоящий момент не готова к отопительному сезону: газовый трубопровод был повреждён при обстреле ВСУ. Также не решён вопрос по электричеству: нужна замена кабельных линий на трансформаторной подстанции. Приложим все силы, чтобы запустить котельную до начала отопительного сезона.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области
В настоящий момент готовность крышных котельных к отопительному сезону в Белгородской области составляет 93%. Ещё в июле котельные были подготовлены только на 14%.