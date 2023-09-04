СГОК и работник комбината представлены на Доске почета Старого Оскола

«Стойленский ГОК участвует в социально-экономическом развитии округа, обеспечивает стабильные результаты в сфере производства ивнедряет передовые технологии.Мне особенно приятно видеть на Доске почета наших сотрудников, которые вместе со СГОКом добиваются поставленных целей.В этом году такой чести удостоен Александр Горожанкин, которого я знаю уже25 лет, вместе с которым когда-то работал в одной смене. Александр Михайлович всегда был и остается примером для молодежи, профессионалом своего дела, который воспитал несколько поколений профессиональных машинистов экскаватора», –комментируетгенеральный директор СГОКа Максим Беленко.