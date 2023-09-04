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СГОК и работник комбината представлены на Доске почета Старого Оскола

СГОК и работник комбината представлены на Доске почета Старого Оскола

4 сентября 2023, 11:27
Фото: Стойленский ГОК
Портрет машиниста экскаватора рудоуправления Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Александра Горожанкина занесен на Доску почета Старооскольского городского округа.

Также на Доске почета города представлен Стойленский горно-обогатительный.Свидетельствоо занесении на Доску почета трудового коллектива СГОКа вручили генеральному директору Максиму Беленко и председателю профсоюзной организации Наталье Прокудиной.

Торжественное мероприятие прошло в театре для детей и молодежи имени Б. И. Равенскихв рамках празднования 430-й годовщины со дня основания Старого Оскола.

«Стойленский ГОК участвует в социально-экономическом развитии округа, обеспечивает стабильные результаты в сфере производства ивнедряет передовые технологии.Мне особенно приятно видеть на Доске почета наших сотрудников, которые вместе со СГОКом добиваются поставленных целей.В этом году такой чести удостоен Александр Горожанкин, которого я знаю уже25 лет, вместе с которым когда-то работал в одной смене. Александр Михайлович всегда был и остается примером для молодежи, профессионалом своего дела, который воспитал несколько поколений профессиональных машинистов экскаватора», –комментируетгенеральный директор СГОКа Максим Беленко.

Александр Горожанкин трудится на комбинате 33 года. Он — активный рационализатор, опытный наставник молодежи. За трудовые достижения награжден знаком «Шахтерская слава» 3 степени Минпромэнерго России, удостоен почетного звания «Почетный горняк» Минпромторга РФ, отмечен Почетной грамотой главы администрации г. Старый Оскол и Старооскольского района.

Всего Свидетельства о занесении на Доску почета Старооскольского городского округа получили 60 предприятий, организаций и передовиков производства.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Машинист#Комбинат#Кристина Семенчук#Доска почёта
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