РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, РЭФ — крупнейшее отраслевое событие, которое соберет главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Здесь встретятся ведущие игроки этой сферы, чтобы обменяться опытом, выразить свое мнение, обсудить проблемы и их решения. В 2023 году программа форума будет расширена, появятся новые блоки, передает 56orb.ru.
В 2023 году РЭФ будет состоять из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Кроме того, 8 октября планируется провести экологический велозаезд. Участников и представителей СМИ приглашают принять участие в мероприятии. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора. Сделать это могут все желающие.
Первый Российский экологический форум прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она выступит в качестве одного из ведущих спикеров РЭФ. На форуме также ожидается участие главы Минприроды Александра Козлова, представителей государственных органов, отраслевых экспертов и предпринимателей.