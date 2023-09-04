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РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

4 сентября 2023, 08:39
Фото: 1MI
С 8 по 11 октября в Москве пройдет второй Российский экологический форум (РЭФ). Организатор мероприятия — Российский экологический оператор — открыл регистрацию на форум.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, РЭФ — крупнейшее отраслевое событие, которое соберет главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Здесь встретятся ведущие игроки этой сферы, чтобы обменяться опытом, выразить свое мнение, обсудить проблемы и их решения. В 2023 году программа форума будет расширена, появятся новые блоки, передает 56orb.ru.

В 2023 году РЭФ будет состоять из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Кроме того, 8 октября планируется провести экологический велозаезд. Участников и представителей СМИ приглашают принять участие в мероприятии. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора. Сделать это могут все желающие.

Первый Российский экологический форум прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она выступит в качестве одного из ведущих спикеров РЭФ. На форуме также ожидается участие главы Минприроды Александра Козлова, представителей государственных органов, отраслевых экспертов и предпринимателей.

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