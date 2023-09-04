РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

В 2023 году РЭФ будет состоять из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Кроме того, 8 октября планируется провести экологический велозаезд. Участников и представителей СМИ приглашают принять участие в мероприятии. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора. Сделать это могут все желающие.