«Развития — ноль»: помогает ли федеральная поддержка белгородскому аэропорту?

Напомним, что ограничение на полёты было введено 24 февраля 2022 года, с тех пор аэропорт Белгорода не работает. Правительство уже не в первый раз предоставляет федеральную поддержку простаивающим аэропортам. Например, в прошлом году аэропорты получили субсидии в размере порядка 7 млрд рублей, в мае 2023 года — почти 2,5 млрд рублей.