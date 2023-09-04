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Аэропорт Белгорода

«Развития — ноль»: помогает ли федеральная поддержка белгородскому аэропорту?

4 сентября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Аэропорт Белгорода

Гендиректор белгородского аэропорта высказалась о федеральной поддержке

Российское правительство вновь выделило простаивающим аэропортам федеральную поддержку: на этот раз более 2,6 млрд рублей. Но хватает ли этих средств на дальнейшее существование? Мнением гендиректора белгородского аэропорта поинтересовался «Абирег».

Ранее стало известно о дополнительных средствах, которые правительство России выделило на поддержку простаивающих аэропортов. В их число, помимо Белгорода, также вошли аэропорты Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты и Симферополя.

Генеральный директор белгородского аэропорта Елена Безбородова рассказала «Абирегу», хватает ли выделенных средств на дальнейшее существования аэропорта и на оплату его сотрудникам. Выяснилось, что эта сумма помогает только «выживать».

Поддержка однозначно существенна, но на покрытие всех расходов не хватает. Хватает только на существование. Есть условие сохранения численности персонала, мы платим полную зарплату сотрудникам. Мы зарабатывали в два раза больше, чем сейчас выделяют в качестве субсидии. Развития аэропорта — ноль. Только поддержание в минимальном работоспособном состоянии.
Елена Безбородова, гендиректор Международного аэропорта Белгорода

Напомним, что ограничение на полёты было введено 24 февраля 2022 года, с тех пор аэропорт Белгорода не работает. Правительство уже не в первый раз предоставляет федеральную поддержку простаивающим аэропортам. Например, в прошлом году аэропорты получили субсидии в размере порядка 7 млрд рублей, в мае 2023 года — почти 2,5 млрд рублей.

Не работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами
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