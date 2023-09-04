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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Ранена женщина, повреждён дом: ВСУ вновь обстреляли приграничье

4 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Жительница села получила лёгкие ранения, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. Повреждения зафиксировали в одном частном доме, нарушено энергоснабжение.
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Обстрел

Сегодня, 4 сентября, ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, лёгкие ранения получила местная жительница. Также были зафиксированы разрушения в частном доме.

В результате обстрела жительница села получила лёгкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждён один жилой дом, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Напомним, что на прошлой неделе под обстрел ВСУ несколько раз попадало село Уразово Валуйского округа в Белгородской области. По информации Вячеслава Гладкова, от обстрела погиб молодой парень, который вышел забрать пиццу. Ранения получили его друг, находившийся в доме, а также девушка-курьер. Состояние белгородки по состоянию на 3 сентября было удовлетворительным.

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#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Раненая#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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