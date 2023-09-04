Ранена женщина, повреждён дом: ВСУ вновь обстреляли приграничье

Напомним, что на прошлой неделе под обстрел ВСУ несколько раз попадало село Уразово Валуйского округа в Белгородской области. По информации Вячеслава Гладкова, от обстрела погиб молодой парень, который вышел забрать пиццу. Ранения получили его друг, находившийся в доме, а также девушка-курьер. Состояние белгородки по состоянию на 3 сентября было удовлетворительным.