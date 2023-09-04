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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Пьяный белгородец с гранатой, возвращение уличных ярмарок и новые выплаты: итоги дня

Пьяный белгородец с гранатой, возвращение уличных ярмарок и новые выплаты: итоги дня

4 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
4 сентября белгородцы обсуждали новые выплаты жителям приграничья, заново открывшиеся уличные ярмарки и пьяного мужчину, в чьих руках сдетонировала граната. Подробнее — в итогах дня.

Подорвался на гранате и сбежал из больницы

В Комсомольском Белгородского района нетрезвый 38-летний мужчина обнаружил в огороде гранату и решил её поднять. Найденная граната оказалась настоящей: РГД-5 сдетонировала в руках белгородца.

Произошедшее прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, местный житель получил множественные осколочные ранения рук и ног, его контузило.

С полученными травмами мужчину доставили в городскую больницу №2. Однако позже он оттуда ушёл из-за сильного алкогольного опьянения. Врачи должны были сегодня навестить раненого жителя на дому.

Помимо найденной в огороде гранаты, в регионе было накануне вновь неспокойно. За сутки ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. Пострадавших в результате атак нет, однако есть разрушения: в посёлке Уразово Валуйского округа повреждены 22 частных дома, 13 хозпостроек и два автомобиля.

Нашёл гранату в огороде и пьяный сбежал из больницы: Гладков — о ЧП под Белгородом
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Новые выплаты для жителей белгородского приграничья

Выплаты получат те жители приграничья в Белгородской области, чьё жильё полностью разрушено, либо где нарушены несущие конструкции, а также владельцы домов, вход в которые был запрещён правоохранительными органами.

Первые выплаты начнут отправлять белгородцам уже в сентябре. До 11 сентября будет принят нормативный документ. До 15 сентября начнутся заседания комиссии и перечисление выплат.

Заключение о состоянии домовладения можно получить в министерстве строительства Белгородской области.

Кроме того, в регионе уже завершили перечисление жителям приграничья выплат в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Всего помощь за счёт федеральных средств получили более 110 тыс. жителей приграничья.

Тем белгородцам, которые фактически проживали в районах приграничья, но не были там прописаны, также перевели федеральные средства. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек.

Часть белгородцев из приграничья получат новые выплаты с 15 сентября
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Сельскохозяйственные ярмарки снова на улицах

Уже в эту субботу, 9 сентября, на улицах Белгорода вновь заработают ярмарки. Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Юлии Щедриной вернуть проведение ярмарок на улицах области.

В первый день ярмарки на продажу планируется привезти порядка 300 машин с сельскохозяйственной продукцией. По низким ценам на уличных ярмарках жители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, рыбу, крупы, растительные масла, муку, сахар, хлеб, кондитерские изделия, а также свежие овощи и фрукты.

В дальнейшем уличные ярмарки планируется вернуть во все 22 муниципалитета региона.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на повышение цен. С начала 2023 года в магазинах выросли цены на огурцы, сыры, мясо птицы охлаждённое и замороженное, маргарин, сахар-песок, сливочное и подсолнечное масла, пшеничную муку, вермишель, неразделанную мороженую рыбу, яблоки, куриные яйца, картофель и чай.

В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки
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#Белгородская область#Белгородский район#Пьяный#Денежные выплаты#Итоги#Белгород#Вячеслав Гладков#Граната#Итоги дня#Ярмарки#Александра Склярова
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