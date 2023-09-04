Пьяный белгородец с гранатой, возвращение уличных ярмарок и новые выплаты: итоги дня

Помимо найденной в огороде гранаты, в регионе было накануне вновь неспокойно. За сутки ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. Пострадавших в результате атак нет, однако есть разрушения: в посёлке Уразово Валуйского округа повреждены 22 частных дома, 13 хозпостроек и два автомобиля.