Пьяный белгородец с гранатой, возвращение уличных ярмарок и новые выплаты: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Комсомольском Белгородского района нетрезвый 38-летний мужчина обнаружил в огороде гранату и решил её поднять. Найденная граната оказалась настоящей: РГД-5 сдетонировала в руках белгородца.
Произошедшее прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, местный житель получил множественные осколочные ранения рук и ног, его контузило.
С полученными травмами мужчину доставили в городскую больницу №2. Однако позже он оттуда ушёл из-за сильного алкогольного опьянения. Врачи должны были сегодня навестить раненого жителя на дому.
Помимо найденной в огороде гранаты, в регионе было накануне вновь неспокойно. За сутки ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. Пострадавших в результате атак нет, однако есть разрушения: в посёлке Уразово Валуйского округа повреждены 22 частных дома, 13 хозпостроек и два автомобиля.
Выплаты получат те жители приграничья в Белгородской области, чьё жильё полностью разрушено, либо где нарушены несущие конструкции, а также владельцы домов, вход в которые был запрещён правоохранительными органами.
Первые выплаты начнут отправлять белгородцам уже в сентябре. До 11 сентября будет принят нормативный документ. До 15 сентября начнутся заседания комиссии и перечисление выплат.
Заключение о состоянии домовладения можно получить в министерстве строительства Белгородской области.
Кроме того, в регионе уже завершили перечисление жителям приграничья выплат в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Всего помощь за счёт федеральных средств получили более 110 тыс. жителей приграничья.
Тем белгородцам, которые фактически проживали в районах приграничья, но не были там прописаны, также перевели федеральные средства. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек.
Уже в эту субботу, 9 сентября, на улицах Белгорода вновь заработают ярмарки. Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Юлии Щедриной вернуть проведение ярмарок на улицах области.
В первый день ярмарки на продажу планируется привезти порядка 300 машин с сельскохозяйственной продукцией. По низким ценам на уличных ярмарках жители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, рыбу, крупы, растительные масла, муку, сахар, хлеб, кондитерские изделия, а также свежие овощи и фрукты.
В дальнейшем уличные ярмарки планируется вернуть во все 22 муниципалитета региона.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на повышение цен. С начала 2023 года в магазинах выросли цены на огурцы, сыры, мясо птицы охлаждённое и замороженное, маргарин, сахар-песок, сливочное и подсолнечное масла, пшеничную муку, вермишель, неразделанную мороженую рыбу, яблоки, куриные яйца, картофель и чай.