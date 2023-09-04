Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников

— В первую очередь хочу обратиться к ребятам. За вами будущее. От глубины ваших знаний будет зависеть процветание нашей страны. Учителя научат вас анализировать и решать сложные задачи, познакомят с нашей историей и культурой, а родители всегда будут для вас поддержкой и опорой. День знаний — поистине всенародный праздник. Желаю всем, кто соприкасается с «Территорией успеха», где бы вы ни находились, всегда тиражировать вокруг себя успех!