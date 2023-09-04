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Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников

Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников

4 сентября 2023, 11:00
Фото: ЖБК-1
1 сентября новая школа «Территория успеха» в поселке Новосадовый приняла 1049 учеников, среди которых 146 первоклассников и 72 девятиклассника. Учеников десятых и одиннадцатых классов в этом учебном году в школе нет. Площадь нового учебного заведения более 16 тысяч квадратных метров.

На торжественной линейке главными действующими лицами были дети. Танцевальные номера подготовили первоклассники и ученики девятых классов. Порадовали гостей линейки и учителя — они также исполнили танец. В рамках линейки прозвучали поздравления, песни и стихи. Первоклассникам вручили памятные подарки — рюкзаки, альбомы и футболки с символикой школы.

Праздник посетили заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов, руководитель проектов ООО «Прошкола» Евгений Зырянов, первый заместитель прокурора Белгородской области Олег Заратовский и другие.

Андрей Мухартов зачитал памятный адрес от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова:

— Новый учебный год в нашем регионе начинается в непростых условиях, но мы жители героической Белгородчины — родины двух городов воинской славы, места легендарного Прохоровского сражения. Во все времена белгородцы оставались смелыми, умели преодолевать трудности и добиваться побед. Мы с вами берем пример с великих предков. Наши дети ответственные и целеустремленные, педагоги — самоотверженные и преданные своему делу, а значит впереди вас ждут отличные оценки, спортивные рекорды, блестящие творческие результаты и научные достижения. Желаю ученикам, учителям и родителям крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго в новом учебном году.

Фото: ЖБК-1

Школа была построена в рекордно короткий срок — всего за 1,5 года. Ее ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование» и заключенного концессионного соглашения с ВЭБ.РФ на принципах государственно-частного партнерства. Школу можно назвать одной из самых современных и технологичных на территории Белгородской области.

Генеральный директор Корпорации ЖБК-1 Александр Селиванов:

— В первую очередь хочу обратиться к ребятам. За вами будущее. От глубины ваших знаний будет зависеть процветание нашей страны. Учителя научат вас анализировать и решать сложные задачи, познакомят с нашей историей и культурой, а родители всегда будут для вас поддержкой и опорой. День знаний — поистине всенародный праздник. Желаю всем, кто соприкасается с «Территорией успеха», где бы вы ни находились, всегда тиражировать вокруг себя успех!

К поздравлениям присоединилась директор МОУ «НОВОСАДОВСКАЯ СОШ „ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА“ Ольга Чернобок. Руководитель обратилась к ученикам и педагогам с напутственной речью и словами поддержки, а также выразила благодарность гостям торжественной линейки.

Для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения все входы в учебное заведение организованы с уровня земли. Школа оснащена двумя лифтами и подъемником в актовом зале.Также учтена возможность высадки маломобильных групп на автобусной остановке, присутствия на зрительских трибунах и участия в играх на спортивных площадках.

Фото: ЖБК-1

В здании насчитывается пять рассредоточенных эвакуационных выходов с лестничных клеток, оборудованных дверьми с ручками «антипаника». Также безопасность учащихся обеспечивают автоматизированные системы вентиляции, пожаротушения, сигнализации.Трехэтажная школа оснащена бассейном, тренажерным, танцевальным, двумя спортивными и актовым залами, а также стадионом с искусственным покрытием и несколькими площадками для различных активностей. Лаборатории, учебные классы IT, робототехники и 3D-моделирования, оснащены самым современным оборудованием. В школе есть игровая площадка для отдыха с теневыми навесами, зеленые классы, географическая зона, автогородок, физкультурная площадка для подвижных игр.

Большое внимание уделялось качеству материалов.При строительстве использовались стройматериалы производства АО «Завод ЖБК-1». В классах вместо линолеума использован мармолеум, установлены деревянные окна, подоконники и откосы.Эксплуатируемая кровля позволит проводить уроки под открытым небом сразу для двух классов. Закрытый внутренний дворик для учеников начальной школы оборудован игровой и познавательной зонами. Пространство всех рекреаций многофункционально и быстро трансформируется под различные задачи.

Строители ЖБК-1 обладают большим опытом строительства социальных объектов. Всего за последние пять лет было возведено пять школ. В настоящее время ведется строительство шестой.

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#Общество#Белгородский район#Строительство#Открытие#Школа#Жбк-1#Белгород#Кристина Семенчук
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