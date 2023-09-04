Пикник в Белгороде без машины: лучшие места

Преимущество городских пикников в том, что они доступны всем. Для этого не нужен автомобиль, деньги на такси, специальное оборудование и что-то ещё. Достаточно собрать рюкзак или сумку, взять плед, пройтись пешком до удобного места или доехать на общественном транспорте, разложить настил, продукты — и всё! Отдых начался. Важный бонус — в близости супермаркетов, их можно найти везде. Закончилась вода или забыли десерт? Это не повод сворачиваться: достаточно сходить в магазин или вовсе заказать доставку продуктов, и они сами «придут» к вам.