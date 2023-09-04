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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Пикник в Белгороде без машины: лучшие места

Пикник в Белгороде без машины: лучшие места

4 сентября 2023, 13:15
Фото: Bel.ru
Лето закончилось, но сентябрь пока остаётся тёплым. Это время первых фотографий опадающих листьев, согревающих напитков и последних пикников. О них и поговорим — завершим сезон красиво и легко.
Сюжет
Отдых

Преимущество городских пикников в том, что они доступны всем. Для этого не нужен автомобиль, деньги на такси, специальное оборудование и что-то ещё. Достаточно собрать рюкзак или сумку, взять плед, пройтись пешком до удобного места или доехать на общественном транспорте, разложить настил, продукты — и всё! Отдых начался. Важный бонус — в близости супермаркетов, их можно найти везде. Закончилась вода или забыли десерт? Это не повод сворачиваться: достаточно сходить в магазин или вовсе заказать доставку продуктов, и они сами «придут» к вам.

Такой вариант не подойдёт тем, кто хочет пожарить мясо и овощи на природе или побыть в уединённом тихом месте: в городе всё равно будут временные соседи и проходящие мимо, а мангалов и мест для розжига костра, как правило, нет.

Что взять на пикник

Раз шашлыки, картофель в мундирах и другие элементы загородных выездов не подходят, нужно придумать что-то более адаптированное под городскую среду. Бонус: как правило, красивые фотографии для соцсетей легче сделать именно на лёгком пикнике в парке.

Не забудьте взять стаканы (можно одноразовые) или небьющиеся кружки, посуду, пакет для мусора или настил. Посидеть можно на пледе, коврике для йоги или даже на покрывале.

Еда и напитки

Обязательно возьмите с собой питьевую воду: о ней лучше не забывать даже на обычной прогулке, на пикнике тем более. Пригодится также чай, какао или кофе в термосе — в сентябре легко замёрзнуть, когда солнце заходит за облака, тем более сидя. Если согревающие напитки не устраивают, возьмите морс, компот или сок, можно даже безалкогольное пиво.

Из еды подойдут орехи, снэки, нарезанные сыры, фрукты и ягоды. Дома можно заранее приготовить бутерброды. Если хочется чего-то сытного, но без бутербродов, закажите в любимом месте пиццу или роллы, возьмите шаурму — такие блюда комфортно есть и в парке на пледе. Правда, с шаурмой вряд ли получатся эстетичные фотографии.

Шесть мест для пикника в Белгороде без машины

1. Парк Памяти (Гагарина)

Сейчас этот парк можно назвать самым зелёным в центральной части Белгорода и при этом непопулярным. Здесь много деревьев, тропинок среди них и относительно уединённых мест. Можно почувствовать себя не в городском парке, а за городом, но стоит выйти из него — оказываешься практически в центре.

Вы быстро доедете сюда на автобусе по выделенной полосе на улице Богдана Хмельницкого. А можно и по другой выделенке — для велосипедов и самокатов, но и транспорт тогда придётся сменить.

парк Памяти в Белгородепарк Памяти в Белгороде
Фото: https://bel.cultreg.ru

2. Центральный парк

Несмотря на затянувшуюся реконструкцию и множество перекрытий в связи с этим, в парке имени Ленина всё равно довольно мило. Место для пикника точно найдётся, стоит только получше поискать.

Помимо этого, здесь есть бесплатные туалеты и развитая инфраструктура вокруг. Можно даже прикупить что-то «к столу» на рынке рядом.

центральный парк Белгородацентральный парк Белгорода
центральный парк Белгорода
Фото: Bel.ru

3. Набережная в парке Победы

Набережная реки Везёлки — универсальное место. Здесь можно найти или организовать практически всё, в том числе и мини-пикник. Но лучше это делать не со стороны парка Победы, а со стороны «Мастерславля»: там есть зелёная зона у реки и, как правило, мало людей. Основная часть белгородцев предпочитают обустроенное место для посиделок у Везёлки, но там деревянные ступеньки для сидения, на пледе и с едой будет не очень комфортно.

парк Победы в Белгородепарк Победы в Белгороде
Фото: Bel.ru

4. Пляж за спорткомплексом Светланы Хоркиной

Это место может показаться даже более живописным, чем набережная в парке Победы. Особенно по вечерам. Это не только пляж, но и прогулочная зона вокруг водоёма. Вдоль него по кругу расположены относительно уединенные деревянные выходы к воде, где бывают рыбаки. Можно сесть даже там: тогда соседей у вас не будет.

площадка за УСК Хоркиной в Белгородеплощадка за УСК Хоркиной в Белгороде
площадка за УСК Хоркиной в Белгороде
Фото: Bel.ru

5. Пляж «Берега»

Пока остальные посетители пляжа пытаются сделать всё, чтобы лето не кончалось, хотя это уже случилось, можно устроить сентябрьский пикник. Уверены, что проблем с комфортом в месте, где только прошла масштабная реконструкция, не возникнет. Поразите не отпускающих купальный сезон тем, как бывает красиво на пикнике осенью!

6. Архиерейская роща

И последнее место в нашем списке, но не худшее — Архиерейская роща. В этой зоне легко подумать, что ты далеко от цивилизации, хотя это, конечно, не так. В роще можно устроить более «русский» пикник: с мангалом, шашлыком, овощами и грибами-гриль. Кажется, мы знаем, где найти жителей Белгорода на выходных после этого текста — в Архиерейской роще.

шашлык в Белгородешашлык в Белгороде
шашлык в Белгороде
Фото: Bel.ru

Больше мест для пикника в Белгороде и районе посмотрите в нашей отдельной подборке. Особенно это предложение касается любителей активного образа жизни и тех, кто любит шашлыки и не воспринимает милые посиделки на пледе с фарфоровой чашечкой чая из термоса.

Белгородские парки и зоны отдыха: где семьям с детьми устроить пикник?
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#Город#Отдых#Еда#Белгород#Пикник#Милена Фишер
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