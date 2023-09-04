Пикник в Белгороде без машины: лучшие места

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Преимущество городских пикников в том, что они доступны всем. Для этого не нужен автомобиль, деньги на такси, специальное оборудование и что-то ещё. Достаточно собрать рюкзак или сумку, взять плед, пройтись пешком до удобного места или доехать на общественном транспорте, разложить настил, продукты — и всё! Отдых начался. Важный бонус — в близости супермаркетов, их можно найти везде. Закончилась вода или забыли десерт? Это не повод сворачиваться: достаточно сходить в магазин или вовсе заказать доставку продуктов, и они сами «придут» к вам.
Такой вариант не подойдёт тем, кто хочет пожарить мясо и овощи на природе или побыть в уединённом тихом месте: в городе всё равно будут временные соседи и проходящие мимо, а мангалов и мест для розжига костра, как правило, нет.
Раз шашлыки, картофель в мундирах и другие элементы загородных выездов не подходят, нужно придумать что-то более адаптированное под городскую среду. Бонус: как правило, красивые фотографии для соцсетей легче сделать именно на лёгком пикнике в парке.
Не забудьте взять стаканы (можно одноразовые) или небьющиеся кружки, посуду, пакет для мусора или настил. Посидеть можно на пледе, коврике для йоги или даже на покрывале.
Обязательно возьмите с собой питьевую воду: о ней лучше не забывать даже на обычной прогулке, на пикнике тем более. Пригодится также чай, какао или кофе в термосе — в сентябре легко замёрзнуть, когда солнце заходит за облака, тем более сидя. Если согревающие напитки не устраивают, возьмите морс, компот или сок, можно даже безалкогольное пиво.
Из еды подойдут орехи, снэки, нарезанные сыры, фрукты и ягоды. Дома можно заранее приготовить бутерброды. Если хочется чего-то сытного, но без бутербродов, закажите в любимом месте пиццу или роллы, возьмите шаурму — такие блюда комфортно есть и в парке на пледе. Правда, с шаурмой вряд ли получатся эстетичные фотографии.
Сейчас этот парк можно назвать самым зелёным в центральной части Белгорода и при этом непопулярным. Здесь много деревьев, тропинок среди них и относительно уединённых мест. Можно почувствовать себя не в городском парке, а за городом, но стоит выйти из него — оказываешься практически в центре.
Вы быстро доедете сюда на автобусе по выделенной полосе на улице Богдана Хмельницкого. А можно и по другой выделенке — для велосипедов и самокатов, но и транспорт тогда придётся сменить.
Несмотря на затянувшуюся реконструкцию и множество перекрытий в связи с этим, в парке имени Ленина всё равно довольно мило. Место для пикника точно найдётся, стоит только получше поискать.
Помимо этого, здесь есть бесплатные туалеты и развитая инфраструктура вокруг. Можно даже прикупить что-то «к столу» на рынке рядом.
Набережная реки Везёлки — универсальное место. Здесь можно найти или организовать практически всё, в том числе и мини-пикник. Но лучше это делать не со стороны парка Победы, а со стороны «Мастерславля»: там есть зелёная зона у реки и, как правило, мало людей. Основная часть белгородцев предпочитают обустроенное место для посиделок у Везёлки, но там деревянные ступеньки для сидения, на пледе и с едой будет не очень комфортно.
Это место может показаться даже более живописным, чем набережная в парке Победы. Особенно по вечерам. Это не только пляж, но и прогулочная зона вокруг водоёма. Вдоль него по кругу расположены относительно уединенные деревянные выходы к воде, где бывают рыбаки. Можно сесть даже там: тогда соседей у вас не будет.
Пока остальные посетители пляжа пытаются сделать всё, чтобы лето не кончалось, хотя это уже случилось, можно устроить сентябрьский пикник. Уверены, что проблем с комфортом в месте, где только прошла масштабная реконструкция, не возникнет. Поразите не отпускающих купальный сезон тем, как бывает красиво на пикнике осенью!
И последнее место в нашем списке, но не худшее — Архиерейская роща. В этой зоне легко подумать, что ты далеко от цивилизации, хотя это, конечно, не так. В роще можно устроить более «русский» пикник: с мангалом, шашлыком, овощами и грибами-гриль. Кажется, мы знаем, где найти жителей Белгорода на выходных после этого текста — в Архиерейской роще.
Больше мест для пикника в Белгороде и районе посмотрите в нашей отдельной подборке. Особенно это предложение касается любителей активного образа жизни и тех, кто любит шашлыки и не воспринимает милые посиделки на пледе с фарфоровой чашечкой чая из термоса.