Первый в Белгородской области школьный Кванториум открылся в Старом Осколе

«Ребята могут заниматься химией, проводить опыты по экологии и биологии. Отдельное направление — это робототехника и 3D-моделирование. Для этого у нас организованы четыре кабинетные лаборатории, а также коворкинг-зона, где дети могут обсуждать свои проекты на переменах или после уроков. Здесь больше пространства для применения движущихся роботов и квадрокоптеров», — рассказала преподаватель информатики Екатерина Агеева.