Первый в Белгородской области школьный Кванториум открылся в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Теперь прямо в школе ученики с 1 по 11 класс могут создавать и реализовывать свои проекты по шести направлениям: промроботы, хайтек, а также IT, нано-, гео- и биоквантумы. Школьники смогут осваивать знания по учебным предметам естественно-научного и технологического профилей с использованием современных технологий. А во внеурочное время — реализовывать свои инновационные идеи и проекты.
«Ребята могут заниматься химией, проводить опыты по экологии и биологии. Отдельное направление — это робототехника и 3D-моделирование. Для этого у нас организованы четыре кабинетные лаборатории, а также коворкинг-зона, где дети могут обсуждать свои проекты на переменах или после уроков. Здесь больше пространства для применения движущихся роботов и квадрокоптеров», — рассказала преподаватель информатики Екатерина Агеева.
Создание школьного Кванториума стало частью реализации нацпроекта «Образование», а коворкинг-зона была оборудована при поддержке фонда «Поколение».
«Укрепление материально-технической базы — важная и значимая составляющая любого образовательного пространства. Кванториум — это новое направление, которое сегодня получило развитие в школах. Конечно, не все могут позволить себе развивать это направление, но с помощью нашего фонда „Поколение“ мы пытаемся, чтобы передовые технологии, которые сегодня идут на пользу детям, стали доступны школьникам Белгородской области. Мы это рассматриваем как формирование нового человека, формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
«Огромное спасибо нашим партнёрам в лице фонда „Поколение“, который ежегодно поддерживает образовательные проекты на территории Старооскольского городского округа. И сегодня это уже сотни проектов, которые уникальны. Технопарк — очередной, но не единственный подарок оскольчанам от фонда „Поколение“ к 1 сентября», — глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
Так, уже на следующей неделе Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса получит новый автомобиль для подготовки водителей. Кроме того, при поддержке фонда идёт обновление площадок для внеурочных занятий — зала бокса «Золотые перчатки» и бассейна. Также в сентябре стартует конкурс «Лучший студент года», который сегодня объединяет 52 высших и средне специальных учебных заведений региона.