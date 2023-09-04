Осенью 2023 фермерский рынок «Мирный» откроет свои двери для покупателей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Фермерский рынок «Мирный» был создан с соблюдением всех современных требований и тенденций рыночной торговли, что позволяет гарантировать высокое качество реализуемых товаров и обслуживания покупателей. Это настоящее открытие для любителей свежих и фермерских продуктов.
Проект фермерского рынка был представлен на архитектурно-градостроительном совете. Арендаторами рынка станут такие известные компании как «Горин Продукт», «Деревня Индюшкино», «Торты Нива», «Урожай», «Люкс», пекарня «Лаваш» и многие другие.
На «Мирном» будет реализовываться фермерское мясо, мясо птицы, рыба, орехи и сухофрукты, молочная, кондитерская, колбасно-сырная продукция, фермерский мед, разнообразные соленья, специи и другие продукты. Также здесь расположатся аптека, оптика, цветы, бытовая химия, игрушки, товары для дома и повседневного спроса. Для участников рынка в здании предусмотрена удобная инфраструктура: зона разгрузки, ветеринарная лаборатория, холодильные камеры, система вентиляции и кондиционирования. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться бесплатной парковкой и зоной отдыха внутри рынка.
Проект фермерского рынка «Мирный» стал ярким примером успешного использования пустующей территории, которая превратилась в современную торговую площадку, способную улучшить жизнь горожан и развивать экономику региона. Открытие рынка создаст новые рабочие места, украсит восточную часть города и повысит доступность качественных продуктов. Официальное открытие фермерского рынка «Мирный» запланировано на осень 2023 года. Уверены, что новый рынок станет популярным местом для покупок, где все жители региона смогут насладиться аппетитными и свежими продуктами, предлагаемыми фермерами и производителями.
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