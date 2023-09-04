Осенью 2023 фермерский рынок «Мирный» откроет свои двери для покупателей

На «Мирном» будет реализовываться фермерское мясо, мясо птицы, рыба, орехи и сухофрукты, молочная, кондитерская, колбасно-сырная продукция, фермерский мед, разнообразные соленья, специи и другие продукты. Также здесь расположатся аптека, оптика, цветы, бытовая химия, игрушки, товары для дома и повседневного спроса. Для участников рынка в здании предусмотрена удобная инфраструктура: зона разгрузки, ветеринарная лаборатория, холодильные камеры, система вентиляции и кондиционирования. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться бесплатной парковкой и зоной отдыха внутри рынка.