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Осенью 2023 фермерский рынок «Мирный» откроет свои двери для покупателей

Осенью 2023 фермерский рынок «Мирный» откроет свои двери для покупателей

4 сентября 2023, 07:55
Фото: Ксения Чепелева
Ранее территория в 85 соток рядом с фруктово-овощным рынком на Чичерина представляла собой безжизненный пустырь. Но сейчас, преобразившись, она стала современным зданием площадью 3116 кв. м.

Фермерский рынок «Мирный» был создан с соблюдением всех современных требований и тенденций рыночной торговли, что позволяет гарантировать высокое качество реализуемых товаров и обслуживания покупателей. Это настоящее открытие для любителей свежих и фермерских продуктов.

Проект фермерского рынка был представлен на архитектурно-градостроительном совете. Арендаторами рынка станут такие известные компании как «Горин Продукт», «Деревня Индюшкино», «Торты Нива», «Урожай», «Люкс», пекарня «Лаваш» и многие другие.

Фото: Ксения Чепелева

На «Мирном» будет реализовываться фермерское мясо, мясо птицы, рыба, орехи и сухофрукты, молочная, кондитерская, колбасно-сырная продукция, фермерский мед, разнообразные соленья, специи и другие продукты. Также здесь расположатся аптека, оптика, цветы, бытовая химия, игрушки, товары для дома и повседневного спроса. Для участников рынка в здании предусмотрена удобная инфраструктура: зона разгрузки, ветеринарная лаборатория, холодильные камеры, система вентиляции и кондиционирования. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться бесплатной парковкой и зоной отдыха внутри рынка.

Проект фермерского рынка «Мирный» стал ярким примером успешного использования пустующей территории, которая превратилась в современную торговую площадку, способную улучшить жизнь горожан и развивать экономику региона. Открытие рынка создаст новые рабочие места, украсит восточную часть города и повысит доступность качественных продуктов. Официальное открытие фермерского рынка «Мирный» запланировано на осень 2023 года. Уверены, что новый рынок станет популярным местом для покупок, где все жители региона смогут насладиться аппетитными и свежими продуктами, предлагаемыми фермерами и производителями.

Реклама. ООО «Мирный»

#Город#Открытие#Новости Белгорода#Рынок#Белгород#Кристина Семенчук
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