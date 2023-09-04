Обзор ведущих спортивных школ в Белгороде

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Сегодня в Белгороде работает несколько десятков государственных (муниципальных) и частных учреждений допобразования в сфере спорта. В топ-5 попали спортивные школы Белгорода, набравшие максимальное число положительных отзывов, — № 1, № 2, № 3 и № 4, а также спортшкола по зимним видам спорта «Серебряный Донец».
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 Белгородской области» (ГБУ «СШОР № 1») была образована в Белгороде в 1978 году. Сначала организация работала в формате детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), а в 1990-м ей был присвоен статус школы олимпийского резерва.
Сегодня в спортшколе готовят спортсменов по таким направлениям, как бокс, пулевая стрельба, тхэквондо, кикбоксинг и футбол. Здесь работают свыше пятидесяти тренеров, имеющих различные спортивные звания и квалификационные категории не ниже первой, а их воспитанники регулярно занимают призовые места в соревнованиях.
Спортивная школа олимпийского резерва № 1 расположена по адресу: Белгород, улица Сумская, 64. Более подробную информацию о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте, а также на страницах аккаунтов социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Для поступления в спортивную школу ребенок, прежде всего, должен иметь подходящий для выбранного направления возраст, установленный федеральными стандартами спортивной подготовки: бокс и кикбоксинг — от десяти лет, пулевая стрельба — от 9 лет, тхэквондо — от 7 лет, футбол — от 8 лет.
Немаловажными критериями при приеме детей на обучение в спортшколу № 1 Белгорода также являются отсутствие медицинских противопоказаний и индивидуальный отбор — то есть ребенок по своим физическим данным должен соответствовать принятому в России стандарту по выбранному виду спорта.
Для поступления в спортивную школу необходимо также представить пакет документов, куда входят:
Как сообщается на официальном сайте учреждения дополнительного образования, документы на поступление принимаются в период с 13 по 21 ноября.
Спортшкола № 2 Белгорода работает с 2005 года, а статус школы олимпийского резерва учреждение получило в 2019-м. Здесь осуществляется подготовка спортсменов, которые в перспективе могли бы войти в составы сборных региона и России по волейболу.
Как сообщается на официальном сайте спортивной школы, юные волейболисты неизменно занимают призовые места в соревнованиях первенства России.
Спортшкола олимпийского резерва № 2 находится по адресу: Белгород, проспект Славы, 69А. С подробной информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Чтобы поступить на обучение в спортивную школу № 2, ребенку необходимо иметь подходящий для волейбола возраст (от 8 лет). Кроме того, нужно подготовить справку об отсутствии медицинских противопоказаний, заявление от родителей, свидетельство о рождении или копию паспорта (по возрасту) и одно фото 3×4.
График работы приемной комиссии и сроки подачи документов можно узнать на онлайн-ресурсе спортивной школы.
ГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени заслуженного тренера России Бориса Васильевича Пилкина» ведет свою деятельность с 2007 года и готовит спортсменов по направлению «спортивная гимнастика».
В настоящее время в стенах спортшколы, расположенной в доме 3 по улице Королева в Белгороде, занимается около пяти сотен человек. Более подробно об учреждении дополнительного образования можно узнать на его официальном сайте, а также на страницах аккаунтов социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Поступить в спортивную школу № 3 Белгорода для обучения по направлению «спортивная гимнастика» могут девочки начиная с 6 лет и мальчики начиная с 7-летнего возраста, у которых нет противопоказаний к занятию этим видом спорта. В 2024 году в спортшколе выделено сто бюджетных мест на начальную подготовку первого года обучения.
Для поступления в эту спортшколу Белгорода потребуются следующие документы: заявление родителя или законного представителя, копия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего (в зависимости от возраста), медсправка, копия СНИЛС и страхового медицинского полиса ребенка и два фото 3×4.
Документы в 2023/2024 учебном году принимаются в период с 1 по 31 ноября.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 Белгородской области» действует с 1946 года. Сначала в учреждении было всего три отделения: легкой атлетики, лыжного спорта и гимнастики.
Теперь же спортшкола осуществляет подготовку атлетов в таких видах спорта, как баскетбол, прыжки на батуте, спортивная акробатика, художественная гимнастика и лыжные гонки.
Спортшкола олимпийского резерва № 4 расположена по адресу: Белгород, улица Щорса, 55В. Более подробную информацию о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте, а также на странице аккаунта социальной сети «ВКонтакте».
Для поступления на обучение в эту спортшколу Белгорода необходимо, чтобы возраст ребенка соответствовал минимальному разрешенному возрасту для того или иного спортивного направления:
Также родителям будущего спортсмена необходимо собрать пакет документов, включающий в себя заявление, медсправку об отсутствии противопоказаний, свидетельство о рождении или копию паспорта (в зависимости от возраста ребенка), согласие на обработку персональных данных, фотографию 3×4 и копию паспорта родителя (законного представителя).
График работы приемной комиссии и сроки подачи документов можно уточнить на сайте спортивной школы.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по зимним видам спорта» (МБУДО СШ по ЗВС) города Белгорода работает с марта 2004 года. Здесь готовят спортсменов по направлениям «хоккей с шайбой» и «фигурное катание на коньках». По обеим спортивным дисциплинам срок обучения составляет десять лет.
СШ по ЗВС находится по адресу: Белгород, улица Королева, 7А. Подробнее о работе спортшколы можно узнать на ее официальном сайте, а также на страницах аккаунтов социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На хоккейное направление ребенка можно отдать с 8 лет, а на фигурное катание — с 8-ми. Это минимальный возраст, установленный федеральными стандартами спортивной подготовки.
Как сообщается на официальном сайте учреждения дополнительного образования, в настоящее время в спортшколе нет свободных мест на 2023/2024 учебный год для желающих обучиться игре в хоккей, а на фигурное катание могут поступить 15 человек.
Для поступления в эту спортивную школу Белгорода необходимо собрать стандартный пакет документов: заявление, медсправку, копии свидетельства о рождении (паспорта) и полиса ОМС (с обеих сторон), а также фотографию 3×4.
Более подробно о сроках подачи документов можно узнать на онлайн-ресурсе организации.