Обзор ведущих спортивных школ в Белгороде

Поступить в спортивную школу № 3 Белгорода для обучения по направлению «спортивная гимнастика» могут девочки начиная с 6 лет и мальчики начиная с 7-летнего возраста, у которых нет противопоказаний к занятию этим видом спорта. В 2024 году в спортшколе выделено сто бюджетных мест на начальную подготовку первого года обучения.