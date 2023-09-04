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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Монтаж понтонной сцены на Везёлке

На Везёлке в Белгороде завершается монтаж увеличенной понтонной сцены

4 сентября 2023, 07:12
Фото: мэрия Белгорода
Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Понтонная сцена, которая появилась на реке ещё весной, станет больше. Она будет одной из главных площадок фестиваля «Белгород в цвету», сообщили в городской администрации.

В Белгороде завершается монтаж понтонной сцены на Везёлке в парке Победы. У сцены появятся дополнительные секции. В итоге её размер составит 24 м на 18,4 м.

Рабочие собрали 32 секции. Их привезли для установки уже непосредственно в воде. Для устойчивости объекта установят якоря. Выдерживать обновлённая сцена сможет до 14,5 тонны веса.

Водная сцена станет одной из главных площадок фестиваля «Белгород в цвету», который состоится в областном центре 8–10 сентября. Конструкцию планируют декорировать цветочными композициями.

Ранее сообщалось, что сцену решили увеличить в три раза. Соответствующее решение приняли исходя из мнения горожан, которые говорили, что из-за размеров и расположения сцены неудобно смотреть на выступления музыкантов. Добавим, что на модернизацию понтонной сцены потратят порядка 14 млн рублей.

Конструкцию на воде в Белгороде смонтировали в конце апреля 2023 года. Устанавливали её к фестивалю «Река в цвету».

Монтаж понтонной сцены на Везёлке Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Монтаж понтонной сцены на Везёлке Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Монтаж понтонной сцены на Везёлке Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Монтаж понтонной сцены на Везёлке Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Монтаж понтонной сцены на Везёлке Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Монтаж понтонной сцены на Везёлке
Фото: мэрия Белгорода
Понтонную сцену к фестивалю «Белгород в цвету» увеличат в три раза
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#Белгородская область#Фестиваль#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Наталья Корявых#Понтонная сцена
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