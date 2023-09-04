На Везёлке в Белгороде завершается монтаж увеличенной понтонной сцены

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Белгороде завершается монтаж понтонной сцены на Везёлке в парке Победы. У сцены появятся дополнительные секции. В итоге её размер составит 24 м на 18,4 м.
Рабочие собрали 32 секции. Их привезли для установки уже непосредственно в воде. Для устойчивости объекта установят якоря. Выдерживать обновлённая сцена сможет до 14,5 тонны веса.
Водная сцена станет одной из главных площадок фестиваля «Белгород в цвету», который состоится в областном центре 8–10 сентября. Конструкцию планируют декорировать цветочными композициями.
Конструкцию на воде в Белгороде смонтировали в конце апреля 2023 года. Устанавливали её к фестивалю «Река в цвету».