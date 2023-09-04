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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

На Белгородскую область надвигаются грозы и туман

На Белгородскую область надвигаются грозы и туман

4 сентября 2023, 12:30
Фото: 1MI
5 сентября ожидаются кратковременные дожди в ночное время. При этом будет тепло. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Белгородцев предупредили о дожде и грозах 5 сентября. Во вторник на территории региона переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, туман. Днём преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до +11…+16 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.

В Белгороде ночью грозы не будет, однако ожидается дождь. Ночью синоптики обещают до +15 ˚С. Днём облачно с прояснениями, без осадков. Потеплеет до +23 ˚С.

В среду, 6 сентября, в областном центре малооблачно и без осадков. Ночью ожидается до +13 ˚С, а днём — до +25 ˚С.

С четверга, 7 сентября, будет небольшое похолодание. Ночью до +14 ˚С, без осадков. Дождей не ожидается и днём. Температура поднимется до +20 ˚С. Прохладно будет как минимум до конца недели.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Грозы#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых
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