На Белгородскую область надвигаются грозы и туман

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Белгородцев предупредили о дожде и грозах 5 сентября. Во вторник на территории региона переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, туман. Днём преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до +11…+16 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.
В Белгороде ночью грозы не будет, однако ожидается дождь. Ночью синоптики обещают до +15 ˚С. Днём облачно с прояснениями, без осадков. Потеплеет до +23 ˚С.
В среду, 6 сентября, в областном центре малооблачно и без осадков. Ночью ожидается до +13 ˚С, а днём — до +25 ˚С.
С четверга, 7 сентября, будет небольшое похолодание. Ночью до +14 ˚С, без осадков. Дождей не ожидается и днём. Температура поднимется до +20 ˚С. Прохладно будет как минимум до конца недели.