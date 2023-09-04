Мэрия Белгорода разрешила использовать участок Центрального парка под строительство

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На ситуацию обратил внимание белгородский урбанист Владимир Титов. Ему рассказали, что в Центральном парке им. В. И. Ленина земельный участок, находящийся рядом с «Динамо», начали застраивать. При этом, как пишет Титов, «на кадастровом плане данный участок относится к территории парка и всегда там была парковая зона».
«Белгород № 1» пишет: в «Динамо» ответили, что на месте возводится «спортивный коммерческий объект». Однако появились вопросы к законности строительства.
Мэрия в свою очередь ответила, что нарушений нет. Разрешение на такое строительство у «Динамо» есть.
Администрация города в сентябре 2022 года выдала разрешение БРООГО «Динамо» на использование части земельного участка без растительности по улице Островского для размещения спортивной площадки. Нарушений нет, всё законно.
сообщили в мэрии Белгорода журналистам Telegram-канала
В городской администрации также отметили, что, когда срок действия выданного разрешения закончится, в ФК «Динамо» должны привести в порядок выделенный им земельный участок: убрать площадку и вернуть плодородный слой почвы.