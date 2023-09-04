Мэрия Белгорода разрешила использовать участок Центрального парка под строительство

На ситуацию обратил внимание белгородский урбанист Владимир Титов. Ему рассказали, что в Центральном парке им. В. И. Ленина земельный участок, находящийся рядом с «Динамо», начали застраивать. При этом, как пишет Титов, «на кадастровом плане данный участок относится к территории парка и всегда там была парковая зона».