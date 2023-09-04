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Updated Сегодня, 10:31

Строительство спортивного объекта

Мэрия Белгорода разрешила использовать участок Центрального парка под строительство

4 сентября 2023, 10:29
Фото: https://t.me/VldmrTitov
Строительство спортивного объекта
Рядом с футбольным клубом «Динамо» собираются построить новый спортивный объект. Однако горожане переживают, что он появится на участке, относящемся к парковой зоне. Мэрия разъяснила ситуацию Telegram-каналу «Белгород №1».

На ситуацию обратил внимание белгородский урбанист Владимир Титов. Ему рассказали, что в Центральном парке им. В. И. Ленина земельный участок, находящийся рядом с «Динамо», начали застраивать. При этом, как пишет Титов, «на кадастровом плане данный участок относится к территории парка и всегда там была парковая зона».

«Белгород № 1» пишет: в «Динамо» ответили, что на месте возводится «спортивный коммерческий объект». Однако появились вопросы к законности строительства.

Мэрия в свою очередь ответила, что нарушений нет. Разрешение на такое строительство у «Динамо» есть.

Администрация города в сентябре 2022 года выдала разрешение БРООГО «Динамо» на использование части земельного участка без растительности по улице Островского для размещения спортивной площадки. Нарушений нет, всё законно.
сообщили в мэрии Белгорода журналистам Telegram-канала

В городской администрации также отметили, что, когда срок действия выданного разрешения закончится, в ФК «Динамо» должны привести в порядок выделенный им земельный участок: убрать площадку и вернуть плодородный слой почвы.

Фото: https://t.me/VldmrTitov
Что осталось сделать по реконструкции Центрального парка в Белгороде?
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#Строительство#Новости Белгорода#Динамо#Белгород#Центральный городской парк#Спортивный объект#Владимир Титов#Александра Склярова
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