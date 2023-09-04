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Posted Вчера, 18:55

Published Вчера, 18:55

Modified Вчера, 18:55

Updated Вчера, 18:55

Жительница Белгорода пожаловалась мэру на поборы в детском саду

Ковры и двери: белгородка пожаловалась мэру на поборы в детском саду

4 сентября 2023, 18:55
Фото: 1MI

Жительница Белгорода пожаловалась мэру на поборы в детском саду

4 сентября мэр Белгорода Валентин Демидов провёл прямой эфир и зачитал обращение Ирины о том, что детский сад №46 создаёт комфорт и уют для детей за счёт родителей и собирает средства на замену дверей и покупку ковров.

Валентин Демидов, получив обращение, поручил управлению образования провести оперативный опрос родителей. Выяснилось, что благотворительные пожертвования для улучшения условий в группе решил собрать родительский актив, инициатива обсуждалась в родительском чате.

Считаю, что это, конечно, некорректно. Решение об оказании помощи должен принимать каждый родитель самостоятельно. Тем более что в каждом детском саду созданы необходимые условия. Поручил заведующей в ближайшие дни провести встречу с родителями вашей группы, и там вы сможете обсудить волнующие вас вопросы и принять решение
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Градоначальник подчеркнул, что создание необходимых для пребывания детей в детском саду условий — это задача администрации и управления образования, а ни в коем случае не родителей воспитанников. И если какая-то помощь детсаду оказывается, то исключительно в добровольном порядке. Никто не имеет права заставлять родителей платить деньги за обустройство дошкольного учреждения.

Напомним, 1 сентября жительница Белгородского района пожаловалась на условия пребывания детей в детском саду села Беловское. Одна группа там насчитывает 43 ребёнка, но число шкафчиков и кроватей не рассчитано на такое количество детей, поэтому они вынуждены спать и есть по очереди. С проблемой сегодня разбирался заместителя министра образования Белгородской области.

В детсаду под Белгородом детей вынуждают спать по очереди
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#Общество#Родители#Поборы#Ковёр#Детсад#Белгород#Валентин Демидов#Милена Фишер
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