Ковры и двери: белгородка пожаловалась мэру на поборы в детском саду

Posted Вчера, 18:55
Published Вчера, 18:55
Modified Вчера, 18:55
Updated Вчера, 18:55
Валентин Демидов, получив обращение, поручил управлению образования провести оперативный опрос родителей. Выяснилось, что благотворительные пожертвования для улучшения условий в группе решил собрать родительский актив, инициатива обсуждалась в родительском чате.
Считаю, что это, конечно, некорректно. Решение об оказании помощи должен принимать каждый родитель самостоятельно. Тем более что в каждом детском саду созданы необходимые условия. Поручил заведующей в ближайшие дни провести встречу с родителями вашей группы, и там вы сможете обсудить волнующие вас вопросы и принять решение
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Градоначальник подчеркнул, что создание необходимых для пребывания детей в детском саду условий — это задача администрации и управления образования, а ни в коем случае не родителей воспитанников. И если какая-то помощь детсаду оказывается, то исключительно в добровольном порядке. Никто не имеет права заставлять родителей платить деньги за обустройство дошкольного учреждения.
Напомним, 1 сентября жительница Белгородского района пожаловалась на условия пребывания детей в детском саду села Беловское. Одна группа там насчитывает 43 ребёнка, но число шкафчиков и кроватей не рассчитано на такое количество детей, поэтому они вынуждены спать и есть по очереди. С проблемой сегодня разбирался заместителя министра образования Белгородской области.