Ковры и двери: белгородка пожаловалась мэру на поборы в детском саду

Градоначальник подчеркнул, что создание необходимых для пребывания детей в детском саду условий — это задача администрации и управления образования, а ни в коем случае не родителей воспитанников. И если какая-то помощь детсаду оказывается, то исключительно в добровольном порядке. Никто не имеет права заставлять родителей платить деньги за обустройство дошкольного учреждения.