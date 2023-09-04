Копии паспортов и медицинские документы нашли на незаконных белгородских свалках

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Три незаконные свалки нашли в Красногвардейском районе за один день. Залежи мусора обнаружили специалисты экоохотнадзора в сёлах Валуйчик, Ливенка и городе Бирюче.
Виновных в создании несанкционированных свалок нашли по выброшенным копиям документов, в том числе паспортов, по почтовым уведомлениям и медицинским выпискам. Нарушителей привлекли к ответственности по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ — то есть за мусор вне объектов размещения отходов. Найденные свалки их обязали убрать. Процесс ликвидации свалок находится на контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе обнаружили две незаконные свалки. Организатора установили по страховому полису, который нашли среди мусора. Произошло это в селе Садки.