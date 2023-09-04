Копии паспортов и медицинские документы нашли на незаконных белгородских свалках

Виновных в создании несанкционированных свалок нашли по выброшенным копиям документов, в том числе паспортов, по почтовым уведомлениям и медицинским выпискам. Нарушителей привлекли к ответственности по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ — то есть за мусор вне объектов размещения отходов. Найденные свалки их обязали убрать. Процесс ликвидации свалок находится на контроле ведомства.