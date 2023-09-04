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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Незаконная свалка

Копии паспортов и медицинские документы нашли на незаконных белгородских свалках

4 сентября 2023, 13:16
Фото: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
Незаконная свалка
Все три несанкционированные свалки выявили за один день. Нарушителей, которые скидывали мусор, уже нашли, сообщили в управлении экоохотнадзора по региону.
Сюжет
Мусор

Три незаконные свалки нашли в Красногвардейском районе за один день. Залежи мусора обнаружили специалисты экоохотнадзора в сёлах Валуйчик, Ливенка и городе Бирюче.

Виновных в создании несанкционированных свалок нашли по выброшенным копиям документов, в том числе паспортов, по почтовым уведомлениям и медицинским выпискам. Нарушителей привлекли к ответственности по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ — то есть за мусор вне объектов размещения отходов. Найденные свалки их обязали убрать. Процесс ликвидации свалок находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе обнаружили две незаконные свалки. Организатора установили по страховому полису, который нашли среди мусора. Произошло это в селе Садки.

Незаконная свалкаНезаконная свалка
Незаконная свалкаНезаконная свалка
Незаконная свалкаНезаконная свалка
Незаконная свалка
Фото: управление экоохотнадзора по Белгородской области
Организатора свалки в Белгородской области вычислили по страховому полису
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#Общество#Белгородская область#Мусор#Свалка#Красногвардейский район#Документы#Наталья Корявых#Незаконная свалка
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