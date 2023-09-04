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Posted Вчера, 16:29

Published Вчера, 16:29

Modified Вчера, 16:38

Updated Вчера, 16:38

Физкультурой школьники Белгородской области будут заниматься в помещениях

Как будут проходить уроки физкультуры в школах Белгорода

4 сентября 2023, 16:29
Фото: Bel.ru

Физкультурой школьники Белгородской области будут заниматься в помещениях

4 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл 261-й прямой эфир и рассказал о том, как будет обеспечиваться безопасность школьников во время уроков физкультуры в школах.

«Подскажите, как будут проходить уроки физкультуры и обеспечиваться безопасность при нахождении на улице десятков детей?» — спросили главу региона.

Губернатор ответил, что для обеспечения безопасности детей на уроках физкультуры проводиться спортивные занятия будут в учреждениях спорта, расположенных в городах. А для удобства несколько недельных уроков объединят в один.

Выстроена отдельная программа в каждой школе. Давал поручение директорам школ рассмотреть возможность объединить несколько уроков физкультуры, которые, например, должны проходить в течение недели, и уходить для проведения занятий в учреждения спорта, расположенные в городах. Например, в Белгороде. Это позволит распределить потоки и снизит возможные угрозы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Для получения более точной информации глава региона порекомендовал обращаться в администрации школ либо к заместителю губернатора Андрею Милёхину.

Напомним, в конце августа, незадолго до начала нового учебного года, пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода покинул Михаил Носков. Он лично подтвердил свой уход. Пост он занимал с июля 2016 года.

Носков подтвердил уход с поста начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
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#Спорт#Безопасность#Физкультура#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
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