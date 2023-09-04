Как будут проходить уроки физкультуры в школах Белгорода

Posted Вчера, 16:29
Published Вчера, 16:29
Modified Вчера, 16:38
Updated Вчера, 16:38
«Подскажите, как будут проходить уроки физкультуры и обеспечиваться безопасность при нахождении на улице десятков детей?» — спросили главу региона.
Губернатор ответил, что для обеспечения безопасности детей на уроках физкультуры проводиться спортивные занятия будут в учреждениях спорта, расположенных в городах. А для удобства несколько недельных уроков объединят в один.
Выстроена отдельная программа в каждой школе. Давал поручение директорам школ рассмотреть возможность объединить несколько уроков физкультуры, которые, например, должны проходить в течение недели, и уходить для проведения занятий в учреждения спорта, расположенные в городах. Например, в Белгороде. Это позволит распределить потоки и снизит возможные угрозы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Для получения более точной информации глава региона порекомендовал обращаться в администрации школ либо к заместителю губернатора Андрею Милёхину.
Напомним, в конце августа, незадолго до начала нового учебного года, пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода покинул Михаил Носков. Он лично подтвердил свой уход. Пост он занимал с июля 2016 года.