Из-за пожаров в Белгородской области пришлось эвакуировать 30 человек

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
По итогам прошлой недели при пожарах в Белгородской области погиб один человек. Всего на территории региона зафиксировали 36 возгораний. В результате указанных происшествий пострадали двое белгородцев, 30 человек эвакуировали.
Также на территории области как минимум 16 раз горели сухая трава и мусор. Общая площадь возгораний превысила 2 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты ликвидировали 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
Что касается трагедии, судя по всему, речь шла о гибели 24-летнего парня. Происшествие случилось 31 августа.
Ранее сообщалось, что пожилой белгородец облил соседку горючим и поджёг её дом. На пенсионера завели уголовное дело по факту покушения на убийство.