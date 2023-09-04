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Пожар

Из-за пожаров в Белгородской области пришлось эвакуировать 30 человек

4 сентября 2023, 08:21
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Пожар
Всего на территории области зафиксировали 36 пожаров. Одно из происшествий закончилось трагедией. Итоги прошлой недели опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

По итогам прошлой недели при пожарах в Белгородской области погиб один человек. Всего на территории региона зафиксировали 36 возгораний. В результате указанных происшествий пострадали двое белгородцев, 30 человек эвакуировали.

Также на территории области как минимум 16 раз горели сухая трава и мусор. Общая площадь возгораний превысила 2 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты ликвидировали 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Что касается трагедии, судя по всему, речь шла о гибели 24-летнего парня. Происшествие случилось 31 августа.

Ранее сообщалось, что пожилой белгородец облил соседку горючим и поджёг её дом. На пенсионера завели уголовное дело по факту покушения на убийство.

24-летний парень погиб при пожаре в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Возгорание#Эвакуация#Наталья Корявых#Погибший
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