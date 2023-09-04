Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком

Дирекцию фестивалей создали почти два года назад для предоставления культурно-досуговых услуг, то есть для разработки и реализации на территории Белгорода фестивальных проектов и культурно-массовых программ. Примечательно, что почти за два года работы у организации был только один директор, все остальные лишь исполняли обязанности. Что не помешало заключить десятки контрактов на миллионы рублей.