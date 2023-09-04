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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Дирекция фестивалей Белгорода заключает договоры с единственным подрядчиком

Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком

4 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI

Дирекция фестивалей Белгорода заключает договоры с единственным подрядчиком

В 2022 году организация заключила договоры на 29,7 млн рублей, а в текущем году — на 81,8 млн рублей. Примечательно, что во всех случаях контракты подписали с единственным поставщиком. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Дирекцию фестивалей создали почти два года назад для предоставления культурно-досуговых услуг, то есть для разработки и реализации на территории Белгорода фестивальных проектов и культурно-массовых программ. Примечательно, что почти за два года работы у организации был только один директор, все остальные лишь исполняли обязанности. Что не помешало заключить десятки контрактов на миллионы рублей.

Для общего сведения

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Дирекция фестивалей Белгорода зарегистрирована в 2022 году в областном центре. Отрасль — деятельность в области исполнительских искусств. Учредителем является мэрия Белгорода, а представителем — городское управление культуры.

За почти два года существования в организации был один официальный директор — Александр Новаков. После него стоящий у руля лишь исполнял обязанности руководителя. Месяц руководил Дирекцией Дмитрий Ткаченко. Затем два месяца и. о. руководителя был Андрей Митичкин, с 21 августа во главе организации Анастасия Бодякова. Она также только исполняет обязанности руководителя.

Контрактная деятельность

Всего в 2022 и 2023 году Дирекция фестивалей Белгорода участвовала в 51 торговой процедуре. В прошлом году организация заключила 11 контрактов на 29,7 млн рублей. При этом все они были подписаны с единственным поставщиком.

Сфера деятельности из контрактов:

  • услуги по специализированному дизайну;
  • услуги в области развлечений и отдыха;
  • металлоконструкции строительные и их части;
  • компьютеры и периферийное оборудование;
  • оборудование коммуникационное;
  • изделия электроустановочные;
  • творчество художественное.

В текущем году Дирекция участвовала в 40 процедурах госзакупок и заключила 39 контрактов также с единственным поставщиком на 81,8 млн рублей.

Сфера деятельности из контрактов:

  • печатные услуги;
  • услуги по редактированию отснятых материалов кинофильмов и видеофильмов и по компоновке телевизионных программ;
  • услуги по поддержке исполнительских искусств;
  • услуги общественных организаций и прочих некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций;
  • услуги по специализированному дизайну;
  • готовые металлоизделия;
  • работы электромонтажные;
  • услуги в области архитектуры.

Сцена-понтон и оформление фотозон

С помощью системы «Маркер» журналисты Бел.Ру проанализировали контракты Дирекции фестивалей, которые были заключены с единственным поставщиком в текущем году. В основном, они связаны с проведением общегородских праздников. К примеру, больше всего средств было выделено на модернизацию концертной сцены-понтона. Стоимость договора составила 14 млн рублей.

Ещё 13,9 млн рублей потратили на цветочное оформление территории фестиваля «Белгород в цвету», оформление клумб и акцентных цветников и оказание услуг по оформлению арт-объекта «Фонтан» с цветочным оформлением.

Порядка 13,5 млн рублей стоил ряд арт-объектов и услуги по их художественному оформлению, а также команда аниматоров на проведение открытия фестиваля «Белгород в цвету».

Также Дирекция фестивалей заключила контракт с единственным исполнителем на ландшафтное озеленение крыльца кафе «Старик Хинкалыч» и угла пиццерии «Потапыч», декоративное и флористическое оформление кофейни «Комод», входной группы «Шторы/карнизы» и OZON, магазина «Славянка» и флористическое и декоративное оформление здания фудкорта напротив фонтана в парке Победы. Стоимость договора составила 7,7 млн рублей.

Ещё 4,5 млн рублей было выделено на оформление визуально-пространственного восприятия общественных зон фестиваля «Белгород в цвету», а также 2,6 млн рублей — на художественное оформление арт-объектами локаций фестиваля тюльпанов «Река в цвету».

В качестве заказчика Дирекция выступала и при поиске исполнителя по изготовлению и монтажу входной арки (2,5 млн рублей), а также организация заказывала услуги по разработке концепции фестиваля тюльпанов «Белгород в цвету» в 2023 году. Стоимость договора составила 2,3 млн рублей.

Среди остальных контрактов, которые были заключены с единственным исполнителем в 2023 году, услуги по оформлению арт-объектов для празднования Масленицы, изготовление стендов для проекта «Герои нашего времени» и поставка комплекта букв «Белгородское лето» в рамках одноимённого фестиваля.

Информации о том, кто является исполнителем в каждой из вышеперечисленных закупок, в открытых источниках нет. Остаётся лишь догадываться, почему в течение почти двух лет участия в электронных аукционах Дирекция заключает контракты с единственными поставщиками, которые за свои услуги получают миллионы. По закону имеет право, но вопросы остаются.

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