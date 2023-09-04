Гладков поздравил белгородцев с новым праздником

По информации Гладкова, количество многодетных семей в регионе ежегодно растёт примерно на тысячу. На текущий момент на территории области проживает 17 761 многодетная семья. В них воспитывается 58 351 ребёнок. Также уточняется, что третий ребёнок родился в 1069 белгородских семьях в этом году, четвёртый — в 289, а пятый — в 113.