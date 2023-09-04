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Гладков поздравил белгородцев с новым праздником

Гладков поздравил белгородцев с новым праздником

4 сентября 2023, 11:47
Фото: Midjourney
4 сентября в регионе отмечают День многодетной семьи. Губернатор поздравил белгородцев с этим праздником и рассказал, как власти поддерживают семьи, где воспитывается много детей.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с региональным праздником — Днём многодетной семьи. Праздник в Белгородской области учредили два года назад. Как пояснил глава региона, важно, чтобы пример и огромное счастье многодетных семей видели все белгородцы.

По информации Гладкова, количество многодетных семей в регионе ежегодно растёт примерно на тысячу. На текущий момент на территории области проживает 17 761 многодетная семья. В них воспитывается 58 351 ребёнок. Также уточняется, что третий ребёнок родился в 1069 белгородских семьях в этом году, четвёртый — в 289, а пятый — в 113.

Губернатор добавил, что для таких семей создают комфортные условия в виде детсадов, школ, объектов здравоохранения. Пытаются реализовать и региональные программы, несмотря на текущую обстановку.

«Несмотря на непростую ситуацию в регионе, мы продолжаем выполнять свои обязательства, реализуя региональную программу по предоставлению жилья многодетным семьям», — отметил Вячеслав Гладков.

В частности, семьи получают региональный маткапитал в 86 670 рублей, ежемесячные выплаты в размере до 8323 рублей на каждого ребёнка, а также выплаты за усыновление. Кроме того, многодетные семьи получают компенсацию в размере половины стоимости оплаты коммуналки, первоочередный приём в детсады, льготное питание в школах.

Кроме того, в Белгородской области утвердили ещё одну меру поддержки. Семьи получают компенсацию части стоимости образования детей, обучающихся очно в вузах или ссузах на платной основе.

Многодетные белгородцы могут получить 2,7 тыс. рублей на школьную форму
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