Что ждёт в будущем жителей Белгорода на Центральном пляже?

Posted Вчера, 18:22
Published Вчера, 18:22
Modified Вчера, 18:30
Updated Вчера, 18:30
Не всех белгородцев устроило качество еды в кафе, которое находится на обновлённом пляже «Берега». После этого градоначальник сообщил, что в будущем появятся и другие места общественного питания — кафе и даже ресторан. Также могут появиться дополнительные точки торговли, но небольшие.
Будет улучшена инфраструктура: мы запланировали высадку 60 крупномерных деревьев; будут указатели, дополнительный туалет, отдалённые места для курения и ещё много нюансов, которые улучшат качество отдыха для посетителей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, ранее глава города уже рассказывал о том, что появится на Центральном пляже. Помимо новых точек общепита, дополнительных туалетов, мест для курения и деревьев, появится пергола с качелями, новые дорожки и новые питьевые фонтанчики.