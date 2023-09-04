Что ждёт в будущем жителей Белгорода на Центральном пляже?

Не всех белгородцев устроило качество еды в кафе, которое находится на обновлённом пляже «Берега». После этого градоначальник сообщил, что в будущем появятся и другие места общественного питания — кафе и даже ресторан. Также могут появиться дополнительные точки торговли, но небольшие.