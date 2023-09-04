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Posted Вчера, 18:22

Published Вчера, 18:22

Modified Вчера, 18:30

Updated Вчера, 18:30

Пляж "Берега" в Белгороде

Что ждёт в будущем жителей Белгорода на Центральном пляже?

4 сентября 2023, 18:22
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пляж "Берега" в Белгороде

На Центральном пляже Белгорода появятся места для курения и кафе

О расширении и развитии инфраструктуры на пляже «Берега» рассказал мэр города Валентин Демидов.

Не всех белгородцев устроило качество еды в кафе, которое находится на обновлённом пляже «Берега». После этого градоначальник сообщил, что в будущем появятся и другие места общественного питания — кафе и даже ресторан. Также могут появиться дополнительные точки торговли, но небольшие.

Будет улучшена инфраструктура: мы запланировали высадку 60 крупномерных деревьев; будут указатели, дополнительный туалет, отдалённые места для курения и ещё много нюансов, которые улучшат качество отдыха для посетителей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, ранее глава города уже рассказывал о том, что появится на Центральном пляже. Помимо новых точек общепита, дополнительных туалетов, мест для курения и деревьев, появится пергола с качелями, новые дорожки и новые питьевые фонтанчики.

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#Город#Общепит#Инфраструктура#Центральный пляж#Белгород#Валентин Демидов#Пляж "Берега"#Милена Фишер
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