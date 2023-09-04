Четырёхметровые фигуры из сена устанавливают к фестивалю «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Над созданием инсталляции из сена на протяжении двух недель работает художник Мелс Геворгян. Арт-объект появится рядом с «Мастерславлем» для фестиваля «Белгород в цвету».
В городской администрации отметили, что в основе инсталляции находятся несколько фигур из сена, достигающих четырёх метров в высоту. По задумке автора, эти фигуры являются наставниками, которые своим трудом вдохновляют других на творчество.
Это не первый арт-объект, созданный художником к фестивалю. Ещё один находится на аллее в парке «Котофей».
Напомним, что фестиваль «Белгород в цвету» стартует 8 сентября. На фотозоны, оформление фудкорта и зданий к фестивалю выделили 7,7 млн рублей. Ещё 13,5 млн рублей потратили на арт-объекты. В прошлом году на организацию фестиваля «Белгород в цвету» городская администрация потратила 43,29 млн рублей.