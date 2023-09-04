Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Часть белгородцев из приграничья получат новые выплаты с 15 сентября

Часть белгородцев из приграничья получат новые выплаты с 15 сентября

4 сентября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Речь идёт о тех, чьё жильё полностью разрушено или в доме нарушены конструктивные несущие конструкции. Также средства получат люди, которые не могут попасть в свои дома из-за запрета правоохранителей.
Сюжет
Жилье

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в сентябре в регионе начнут выплачивать средства тем жителям приграничных населённых пунктов, у которых полностью разрушено жильё или нарушены конструктивные несущие конструкции дома. Данное заключение может дать минстрой Белгородской области. Также средства получат владельцы жилых домов, вход в которые запретили правоохранительные органы.

Все списки есть в органах муниципальной власти. Заявления жители подают в соцзащиту, но с обязательным согласованием через глав муниципалитетов. Я предлагаю выплаты начать в сентябре. Не нужно ждать общего реестра. Документы готовы — раз в три дня перечисляем деньги. Люди живут по-разному, они просят поддержку, потому что у них есть потребность.
Вячеслав Гладков

Региональный министр соцзащиты Елена Батанова отметила, что до 11 сентября будет принят нормативный документ, а до 15 сентября начнутся заседания комиссии и перечисление выплат.

Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикамГладков: 110 тыс. белгородцев из приграничья получили выплаты из федерального бюджетаБелгородцы пытаются получить единовременную выплату, не проживая в Шебекино
#Белгородская область#Жилье#Правоохранительные органы#Поддержка#Муниципалитеты#Документы#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Разрушение#Средства
Подпишитесь
Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком
Сегодня, 15:06
Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб
Сегодня, 13:10
Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников
Сегодня, 11:00
Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в трёх районах области
Сегодня, 11:50
Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник
Сегодня, 08:59
Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?
Сегодня, 10:01