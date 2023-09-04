Часть белгородцев из приграничья получат новые выплаты с 15 сентября

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в сентябре в регионе начнут выплачивать средства тем жителям приграничных населённых пунктов, у которых полностью разрушено жильё или нарушены конструктивные несущие конструкции дома. Данное заключение может дать минстрой Белгородской области. Также средства получат владельцы жилых домов, вход в которые запретили правоохранительные органы.
Все списки есть в органах муниципальной власти. Заявления жители подают в соцзащиту, но с обязательным согласованием через глав муниципалитетов. Я предлагаю выплаты начать в сентябре. Не нужно ждать общего реестра. Документы готовы — раз в три дня перечисляем деньги. Люди живут по-разному, они просят поддержку, потому что у них есть потребность.
Вячеслав Гладков
Региональный министр соцзащиты Елена Батанова отметила, что до 11 сентября будет принят нормативный документ, а до 15 сентября начнутся заседания комиссии и перечисление выплат.