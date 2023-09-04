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В Белгородской области предоставляется господдержка пострадавшему бизнесу

Более 400 белгородских предприятий пострадало в ходе обстрелов

4 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI

В Белгородской области предоставляется господдержка пострадавшему бизнесу

На сегодняшний день числится 435 пострадавших субъектов предпринимательской деятельности, которым были выданы гранты и льготные займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Губернатор планирует встречу с владельцами предприятий, пострадавших от обстрелов.
Сюжет
Выплаты

Как сообщил Дмитрий Гладский, в реестре пострадавших субъектов предпринимательской деятельности на сегодняшний день числится 435 субъектов. Средства, предоставленные из федерального бюджета, использованы в полном объёме. Выдано 142 гранта на восстановление и поддержание деятельности в общей сумме 703,2 миллиона рублей. Также было предоставлено 52 льготных микрозайма до 3 миллионов рублей под 1%. Выплаты происходили из федерального бюджета и фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — всего 151 миллион рублей.

Была начата работа по предоставлению займов для субъектов промышленности из регионального фонда развития промышленности (общий объём средств — 546,7 миллиона рублей.). Уже одобрено 4 заявки на сумму 151,1 миллиона рублей. Также продлены сроки уплаты по кредитным договорам для 9 субъектов бизнеса, а для 42 субъектов продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Вячеслав Гладков добавил, что планирует провести встречу с руководителями предприятий Шебекинского округа, которые при обстрелах пострадали больше всего.

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#Общество#Белгородская область#Бизнес#Компенсация#Выплаты#Татьяна Лукащева#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Губернатор Вячеслав Гладков
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