Более 400 белгородских предприятий пострадало в ходе обстрелов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Как сообщил Дмитрий Гладский, в реестре пострадавших субъектов предпринимательской деятельности на сегодняшний день числится 435 субъектов. Средства, предоставленные из федерального бюджета, использованы в полном объёме. Выдано 142 гранта на восстановление и поддержание деятельности в общей сумме 703,2 миллиона рублей. Также было предоставлено 52 льготных микрозайма до 3 миллионов рублей под 1%. Выплаты происходили из федерального бюджета и фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — всего 151 миллион рублей.
Была начата работа по предоставлению займов для субъектов промышленности из регионального фонда развития промышленности (общий объём средств — 546,7 миллиона рублей.). Уже одобрено 4 заявки на сумму 151,1 миллиона рублей. Также продлены сроки уплаты по кредитным договорам для 9 субъектов бизнеса, а для 42 субъектов продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов.
Вячеслав Гладков добавил, что планирует провести встречу с руководителями предприятий Шебекинского округа, которые при обстрелах пострадали больше всего.