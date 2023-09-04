Более 400 белгородских предприятий пострадало в ходе обстрелов

Как сообщил Дмитрий Гладский, в реестре пострадавших субъектов предпринимательской деятельности на сегодняшний день числится 435 субъектов. Средства, предоставленные из федерального бюджета, использованы в полном объёме. Выдано 142 гранта на восстановление и поддержание деятельности в общей сумме 703,2 миллиона рублей. Также было предоставлено 52 льготных микрозайма до 3 миллионов рублей под 1%. Выплаты происходили из федерального бюджета и фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — всего 151 миллион рублей.