Белгородцы стоят в очередях, чтобы отвести детей в школы и детсады: фото

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Столпотворение детей и родителей заметили около гимназии №3 в Белгороде. В общеобразовательных учреждениях работает пропускная система. Предположительно, такая очередь образовалась именно по этой причине.
1 сентября в Белгороде и области проходили линейки. Их проводили очно, но в посменном и «закрытом» формате. В школах, которые находятся в пределах 20 км от границы, мероприятия состоялись дистанционно.
У входа образовательных учреждений дежурили сотрудники охраны и полиции. Родителей и других родственников пропускали исключительно по документам.
Более того, около школы №2 в Северном Белгородского района произошла давка. В учреждение впускали только по паспортам. При этом изначально была открыта одна калитка. Толпа смогла разойтись, когда открыли вторую.