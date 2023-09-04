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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В первый учебный день у одной из школ в Белгороде образовалось столпотворение

Белгородцы стоят в очередях, чтобы отвести детей в школы и детсады: фото

4 сентября 2023, 09:11
Фото: Midjourney

В первый учебный день у одной из школ в Белгороде образовалось столпотворение

На входе к одной из школ Белгорода заметили столпотворение. Вероятной причиной этого стала пропускная система в общеобразовательных учреждениях. Фото с места опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

Столпотворение детей и родителей заметили около гимназии №3 в Белгороде. В общеобразовательных учреждениях работает пропускная система. Предположительно, такая очередь образовалась именно по этой причине.

1 сентября в Белгороде и области проходили линейки. Их проводили очно, но в посменном и «закрытом» формате. В школах, которые находятся в пределах 20 км от границы, мероприятия состоялись дистанционно.

У входа образовательных учреждений дежурили сотрудники охраны и полиции. Родителей и других родственников пропускали исключительно по документам.

Более того, около школы №2 в Северном Белгородского района произошла давка. В учреждение впускали только по паспортам. При этом изначально была открыта одна калитка. Толпа смогла разойтись, когда открыли вторую.

Столпотворение у гимназии № 3 в Белгороде Столпотворение у гимназии № 3 в Белгороде
Столпотворение у гимназии № 3 в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку
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#Белгородская область#Фотофакт#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Гимназия#Очереди#Пропускная система#Столпотворение
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