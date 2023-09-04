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Взятка

Белгородский студент попал под суд за попытку дать взятки преподавателям вуза

4 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Взятка
Парень перевёл деньги так называемому посреднику, однако последний деньги преподавателям вуза не передал. Подробности сообщает региональный СК.

Студента из Белгородского района оштрафовали за попытку дать взятку преподавателям вуза. Действовал парень через так называемого посредника, однако последний деньги никому не перевёл.

Как сообщили в региональном СК, 21-летнего парня признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Суд признал доказательства вины достаточными.

Установлено, что в период с 27 декабря 2022 года по 14 января 2023 года студент вуза через мобильное приложение перевёл деньги жителю Белгорода. Последний вызвался быть посредником в передаче денег преподавателям за сдачу зачётов в университете. В итоге парень перевёл 15 тыс. рублей, однако посредник передавать деньги преподавателям не стал.

Свою вину студент признал полностью. Ему назначили штраф. Деньги направили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Взятка#Вуз#Студент#Белгород#Наталья Корявых
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