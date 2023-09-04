Белгородский студент попал под суд за попытку дать взятки преподавателям вуза

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Студента из Белгородского района оштрафовали за попытку дать взятку преподавателям вуза. Действовал парень через так называемого посредника, однако последний деньги никому не перевёл.
Как сообщили в региональном СК, 21-летнего парня признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Суд признал доказательства вины достаточными.
Установлено, что в период с 27 декабря 2022 года по 14 января 2023 года студент вуза через мобильное приложение перевёл деньги жителю Белгорода. Последний вызвался быть посредником в передаче денег преподавателям за сдачу зачётов в университете. В итоге парень перевёл 15 тыс. рублей, однако посредник передавать деньги преподавателям не стал.
Свою вину студент признал полностью. Ему назначили штраф. Деньги направили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.