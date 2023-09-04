Белгородский студент попал под суд за попытку дать взятки преподавателям вуза

Установлено, что в период с 27 декабря 2022 года по 14 января 2023 года студент вуза через мобильное приложение перевёл деньги жителю Белгорода. Последний вызвался быть посредником в передаче денег преподавателям за сдачу зачётов в университете. В итоге парень перевёл 15 тыс. рублей, однако посредник передавать деньги преподавателям не стал.