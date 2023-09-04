Белгородский Госжилнадзор отказывался участвовать в приёмке домов после капремонта

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как сообщила заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева, по информации исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ сотрудники управления Госжилнадзора отказываются принимать участие в общественных приёмках домов после капремонта.
Свою позицию высказал начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин.
В этом году нам делегировали полномочия по проверке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Участие сотрудников управления Госжилнадзора в комиссии по приёмке выполненных работ может привести к конфликту интересов. Мы не должны участвовать в приёмочных работах. Могут быть обращения, на основании которых мы должны будем проводить проверки.
Михаил Бредихин
Чиновник также рассказал, что в домах, которые сдадут после ремонта в 2023 году, подъезды отремонтируют в 2024 году.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сотрудники Госжилнадзора должны принимать участие в приёмочных комиссиях.
Ваша задача — не помощь подрядным организациям или Фонду, задача — компетентно помочь собственникам многоквартирных домов принять работы. Не вижу конфликта интересов. Вас же никто не заставляет подписывать документы. Вы и ваши сотрудники должны в обязательном порядке быть на этих встречах, но не с точки зрения принятия работ, а с точки зрения защиты жителей. Люди очень часто не имеют компетенции по понятным причинам. Они не понимают, какие материалы правильно использовать, какие технологии.
Вячеслав Гладков
Также губернатор высказался о ремонт подъездов.
Мне не нравится предложение по поводу того, чтобы делать работы по текущему ремонту подъездов (в домах после капремонта — прим. ред.) на следующий год. У людей возникает ощущение незаконченности и брошенности. Работы должны выполняться год в год. Всё, что нужно сделать, синхронизировать объёмы. Долго запрягаем. Параллельте процессы. Их нельзя делать последовательно. Дома, которые капитально ремонтируются в этом году, должны быть выполнены в этом году. Ещё четыре месяца.
Вячеслав Гладков
Также Гладков отметил, что его не устраивают позиции глав муниципалитетов.
Работа с населением — задача органов местного самоуправления. Если губернатор выходит на крыши и в подвалы, главы там должны жить.
Вячеслав Гладков
По итогам глава региона поручил начальнику правового управления отработать регламент участия Госжилнадзора в заседаниях. Также ответственные должны сформулировать алгоритм общественной приёмки, начиная от приглашения людей на встречу.