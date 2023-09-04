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Белгородский Госжилнадзор отказывался участвовать в приёмке домов после капремонта

Белгородский Госжилнадзор отказывался участвовать в приёмке домов после капремонта

4 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания правительства. Глава региона Вячеслав Гладков высказал своё мнение.

Как сообщила заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева, по информации исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ сотрудники управления Госжилнадзора отказываются принимать участие в общественных приёмках домов после капремонта.

Свою позицию высказал начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин.

В этом году нам делегировали полномочия по проверке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Участие сотрудников управления Госжилнадзора в комиссии по приёмке выполненных работ может привести к конфликту интересов. Мы не должны участвовать в приёмочных работах. Могут быть обращения, на основании которых мы должны будем проводить проверки.
Михаил Бредихин

Чиновник также рассказал, что в домах, которые сдадут после ремонта в 2023 году, подъезды отремонтируют в 2024 году.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сотрудники Госжилнадзора должны принимать участие в приёмочных комиссиях.

Ваша задача — не помощь подрядным организациям или Фонду, задача — компетентно помочь собственникам многоквартирных домов принять работы. Не вижу конфликта интересов. Вас же никто не заставляет подписывать документы. Вы и ваши сотрудники должны в обязательном порядке быть на этих встречах, но не с точки зрения принятия работ, а с точки зрения защиты жителей. Люди очень часто не имеют компетенции по понятным причинам. Они не понимают, какие материалы правильно использовать, какие технологии.
Вячеслав Гладков

Также губернатор высказался о ремонт подъездов.

Мне не нравится предложение по поводу того, чтобы делать работы по текущему ремонту подъездов (в домах после капремонта — прим. ред.) на следующий год. У людей возникает ощущение незаконченности и брошенности. Работы должны выполняться год в год. Всё, что нужно сделать, синхронизировать объёмы. Долго запрягаем. Параллельте процессы. Их нельзя делать последовательно. Дома, которые капитально ремонтируются в этом году, должны быть выполнены в этом году. Ещё четыре месяца.
Вячеслав Гладков

Также Гладков отметил, что его не устраивают позиции глав муниципалитетов.

Работа с населением — задача органов местного самоуправления. Если губернатор выходит на крыши и в подвалы, главы там должны жить.
Вячеслав Гладков

По итогам глава региона поручил начальнику правового управления отработать регламент участия Госжилнадзора в заседаниях. Также ответственные должны сформулировать алгоритм общественной приёмки, начиная от приглашения людей на встречу.

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#Белгородская область#Капремонт#Ольга медведева#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Органы местного самоуправления#Подъезды#Михаил Бредихин
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