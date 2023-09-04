Белгородец в общежитии заколол возлюбленную ножницами в грудь

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Старом Осколе мужчина заколол ножницами свою сожительницу. Против него возбудили уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Трагедия произошла 3 сентября 2023 года. Как считает следствие, 44-летний обвиняемый был в общежитии вместе со своей возлюбленной. Они выпивали, а затем поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил ими женщину в грудь. От полученного проникающего ранения она умерла на месте происшествия.
Подозреваемого уже задержали и предъявили обвинения, согласно законодательству. Следствие настаивает на заключении под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в хуторе Пригорки Прохоровского района молодой человек до смерти забил собутыльника, поскольку последний уснул в его кровати. Парня посадили на девять лет.