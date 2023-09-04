Белгородец в общежитии заколол возлюбленную ножницами в грудь

Трагедия произошла 3 сентября 2023 года. Как считает следствие, 44-летний обвиняемый был в общежитии вместе со своей возлюбленной. Они выпивали, а затем поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил ими женщину в грудь. От полученного проникающего ранения она умерла на месте происшествия.