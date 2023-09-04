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Белгородец в общежитии заколол возлюбленную ножницами в грудь

Белгородец в общежитии заколол возлюбленную ножницами в грудь

4 сентября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Преступление произошло накануне. Подозреваемому уже предъявили обвинение, сообщили в региональном СК.

В Старом Осколе мужчина заколол ножницами свою сожительницу. Против него возбудили уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла 3 сентября 2023 года. Как считает следствие, 44-летний обвиняемый был в общежитии вместе со своей возлюбленной. Они выпивали, а затем поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил ими женщину в грудь. От полученного проникающего ранения она умерла на месте происшествия.

Подозреваемого уже задержали и предъявили обвинения, согласно законодательству. Следствие настаивает на заключении под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в хуторе Пригорки Прохоровского района молодой человек до смерти забил собутыльника, поскольку последний уснул в его кровати. Парня посадили на девять лет.

Молодой белгородец не поделил кровать с собутыльником и забил его до смерти
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Убийство#Уголовное дело#Следственный комитет#Наталья Корявых#Ножницы
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