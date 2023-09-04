Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в трёх районах области

В общей сложности, начиная с 2019 года, в Белгородэнерго автоматизировано уже 108 линий электропередачи, проходящие по территории тринадцати муниципальных образований региона. В будущем «умные» коммутационные аппараты появятся во всех районах. Это позволит говорить о Белгородской области как о первом высокоавтоматизированном регионе.