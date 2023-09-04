22 дома, хозпостройки и авто пострадали при обстрелах белгородского приграничья

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Семь районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ 3 сентября. Никто не пострадал, но есть разрушения.
Из артиллерии ударили по Журавлёвке и Наумовке. В Таврово сбили беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.
Под миномётным огнём оказалась Цаповка. Без последствий.
В общей сложности девять снарядов выпустили по посёлку Уразово, где недавно погиб парень. В этот раз никто не пострадал, но есть разрушения. Повреждены 22 частных дома, 13 хозпостроек и два автомобиля.
Восемь прилётов из миномёта насчитали в хуторе Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.
По окраине Сподарюшино выпустили 27 миномётных снарядов, по селу Дроновка — ещё пять. Обошлось без последствий.
Под артиллерийский огонь попало Староселье, однако обошлось без пострадавших и разрушений.
Под миномётным огнём были Середа, Новая Таволжанка, хутор Марьино, посёлки Ленинский и Красное. В общем там насчитывается 23 прилёта. МАПП «Шебекино» атаковали из гранатомёта — всего 21 выстрел. Пострадавших и разрушений нет.