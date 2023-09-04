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Updated Сегодня, 08:18

Разрушения после обстрела, архивное фото

22 дома, хозпостройки и авто пострадали при обстрелах белгородского приграничья

4 сентября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, архивное фото

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

ВСУ накануне атаковали семь районов региона. Вновь под обстрелом оказался посёлок Уразово, где на днях погиб парень. О разрушениях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Семь районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ 3 сентября. Никто не пострадал, но есть разрушения.

Белгородский район

Из артиллерии ударили по Журавлёвке и Наумовке. В Таврово сбили беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

Под миномётным огнём оказалась Цаповка. Без последствий.

Валуйский горокруг

В общей сложности девять снарядов выпустили по посёлку Уразово, где недавно погиб парень. В этот раз никто не пострадал, но есть разрушения. Повреждены 22 частных дома, 13 хозпостроек и два автомобиля.

Волоконовский район

Восемь прилётов из миномёта насчитали в хуторе Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

По окраине Сподарюшино выпустили 27 миномётных снарядов, по селу Дроновка — ещё пять. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

Под артиллерийский огонь попало Староселье, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

Шебекинский горокруг

Под миномётным огнём были Середа, Новая Таволжанка, хутор Марьино, посёлки Ленинский и Красное. В общем там насчитывается 23 прилёта. МАПП «Шебекино» атаковали из гранатомёта — всего 21 выстрел. Пострадавших и разрушений нет.

Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день
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