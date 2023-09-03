ВСУ убили белгородца, чиновник уволился, а город готовится к фестивалю: итоги недели

1 сентября жительница Белгородской области Ольга задала вопрос главе региона Вячеславу Гладкову в социальных сетях: правда ли, что его переводят в Калужскую область и как они смогут обойтись без него. Губернатор опроверг эту информацию и заверил жителей, что у него ещё много планов в регионе и всё только начинается.