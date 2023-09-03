ВСУ убили белгородца, чиновник уволился, а город готовится к фестивалю: итоги недели

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Один человек погиб и двое получили ранения при обстреле ВСУ поселка Уразово 2 сентября. Судьба местного жителя, который вышел из дома, чтобы получить доставленную пиццу, оказалась трагической. Во время обстрела со стороны украинских вооружённых сил, парень получил смертельные ранения от осколков. Также пострадала женщина, которая приехала с пиццей и получила серьёзные травмы разных частей тела.
Друг погибшего молодого человека оставался внутри дома во время атаки. Благодаря большим аудиоколонкам, которые стояли на подоконнике, он сумел избежать серьёзных ранений. Его раны были обработаны медицинским персоналом, после чего ему разрешили вернуться домой.
Из-за обстрела пострадали также 30 домов, 23 хозпостройки, пять автомобилей, инфраструктурный объект связи и сельхозпредприятие. Электричество и газ были восстановлены в посёлке, проводятся работы по восстановлению интернета.
Посёлок Уразово в Валуйском горокруге в последние дни стал постоянной целью для обстрелов ВСУ. Обстреляли населённый пункт и в воскресенье — в этот раз обошлось без пострадавших.
Организаторы фестиваля «Белгород в цвету» провели закупки на участие Эмиля Кадырова и Мари Карне. Фестиваль состоится с 8 по 10 сентября в Белгороде. Затраты на выступление артистов составят 728 тысяч рублей. Даты выступлений и другие детали не указаны, так как было заключено соглашение с единственным поставщиком.
Эмиль Кадыров известен как певец и гитарист, он принимал участие в шоу «Голос» и является солистом театра «Градский Холл». В феврале этого года он уже выступал в Белгороде для участников СВО и волонтеров. Мари Карне — популярная певица, победительница конкурса «Утренняя звезда», которая начала свою карьеру в раннем детстве. Они часто исполняют дуэты вместе.
На фестивале «Белгород в цвету» также выступит музыкальная группа «Карманный томик». Расходы на их приезд составят 500 тысяч рублей. Группа из Москвы уже участвовала в фестивале «Сплав» в Старом Осколе этим летом. В этом году они выпустили альбом, в котором прозвучали песни на стихи Сергея Есенина.
Напомним, что на фестивале также выступит группа «Цветы», за выступление которой организаторы заплатят 1,5 млн рублей. Полная программа фестиваля пока не опубликована.
Также в воскресенье стало известно, что музыкальное оформление фестиваля дополнит кавер-группа Gucci Band.
1 сентября жительница Белгородской области Ольга задала вопрос главе региона Вячеславу Гладкову в социальных сетях: правда ли, что его переводят в Калужскую область и как они смогут обойтись без него. Губернатор опроверг эту информацию и заверил жителей, что у него ещё много планов в регионе и всё только начинается.
«Утку» запустили после посещения Гладковым Калужской области, где он и местный губернатор Владислав Шапша поучаствовали в забеге.
Владимир Перцев сам написал заявление об уходе с должности главы Белгородского района. Он ушёл по собственному желанию и не раскрыл своё новое место работы.
По словам Перцева, он проработал на своей должности более трёх лет и многое было сделано за это время. Он выразил благодарность губернатору Вячеславу Гладкову, коллегам из администрации и жителям района. В конце своего сообщения Перцев пожелал всем мира, здоровья и благополучия.
Губернатор Вячеслав Гладков объявил об уходе Владимира Перцева с должности главы Белгородского района 28 августа. Он также сообщил, что Перцев переходит на другую работу, но не уточнил, на какую именно.
В прошлом Владимир Перцев работал в администрациях Грайворонского и Ракитянского районов, а также в администрации экс-губернатора Евгения Савченко. После задержания Анатолия Попкова он перешёл в администрацию Белгородского района, сначала как временный глава, а с апреля 2020 года — как официальный руководитель.
Пока неизвестно, кто займет место Перцева в администрации Белгородского района. Районные депутаты назначили комиссию для проведения конкурса на должность.
Сергея Довгалюка заметили на фотографии, где он был вместе с губернатором Вячеславом Гладковым во время их поездки в Шебекинский горокруг. Ранее сообщалось о возможности того, что Сергей Довгалюк займет место Константина Полежаева в белгородском правительстве. Однако сам Довгалюк не подтвердил эти слухи.
В Белгородскую область приехал Сергей Довгалюк, который ранее работал заместителем главы Иркутской области. Вместе с губернатором и другими чиновниками он осмотрели процесс восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.
Довгалюк проработал менее девяти месяцев в должности вице-губернатора Иркутской области, его последним рабочим днем было 17 августа. Появились сообщения, что он может переехать в один из приграничных регионов.
Некоторые источники сообщали, что Сергей Довгалюк может стать новым заместителем губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ, но сам Довгалюк отказался подтвердить эту информацию журналистам.
На момент написания материала должность заместителя губернатора по вопросам ЖКХ в белгородском правительстве оставалась вакантной. Ранее было объявлено, что новый чиновник должен приступить к работе 31 августа.
Ранее эту должность занимал Константин Полежаев. В начале июля стало известно о его увольнении, а в конце месяца его задержали силовики. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Полежаев признал свою вину.
В Белгородской области отметили День знаний. В некоторых районах началось очное обучение, за исключением школ в приграничье, где дети продолжают учиться дистанционно.
В областном центре Белгороде 3,6 тысячи детей стали первоклассниками. Всего же в области насчитывается более 17 тысяч первоклассников и 282 тысячи детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет. Каждому первоклашке вручили альбом с наклейками, который, по словам губернатора Гладкова, станет частью семейных архивов.
Праздничные линейки для основных школьников провели очно, но посменно и с ограниченным кругом родителей. В некоторых районах приграничья также прошли праздничные мероприятия, но не во всех школах. В нескольких районах были открыты мемориальные доски в память об участниках СВО.
Однако в Северном Белгородского района возникла проблема с организацией входа в школу №2, что вызвало скопление людей. Проблема была решена после открытия второй калитки.
В целом, День знаний в Белгородской области прошел с праздничными линейками, первыми уроками и обедами в школьных столовых. Некоторые чиновники также поделились своими детскими фотографиями в социальных сетях.