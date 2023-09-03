В Белгороде вновь было громко. Что произошло?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На подлёте к Белгороду 3 сентября сбили беспилотник. Система ПВО сработала в Белгородском районе.
Есть ли последствия, пока не известно. Информация уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
О предотвращении атаки сообщили и в пресс-службе Минобороны РФ. По информации военного ведомства, украинский беспилотник в Белгородской области уничтожили около 12:30.
Напомним, что утром 3 сентября ВСУ обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. Пострадали четыре дома и машина. Посёлок находился под огнём и накануне, но тогда последствия были намного серьёзнее.