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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

В Белгороде вновь было громко. Что произошло?

3 сентября 2023, 10:10
Фото: Midjourney

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

Система ПВО сработала в Белгородском районе. Есть ли последствия, пока не известно. Информация уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

На подлёте к Белгороду 3 сентября сбили беспилотник. Система ПВО сработала в Белгородском районе.

Есть ли последствия, пока не известно. Информация уточняется. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

О предотвращении атаки сообщили и в пресс-службе Минобороны РФ. По информации военного ведомства, украинский беспилотник в Белгородской области уничтожили около 12:30.

Напомним, что утром 3 сентября ВСУ обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. Пострадали четыре дома и машина. Посёлок находился под огнём и накануне, но тогда последствия были намного серьёзнее.

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