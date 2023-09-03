Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Последствия обстрела, фото тематическое

Уразово в Белгородской области вновь под огнём ВСУ: что известно о последствиях

3 сентября 2023, 07:52
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ вновь обстреляли Уразово в Белгородской области

Населённый пункт попал под обстрел утром 3 сентября. Есть последствия: повреждены дома и машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. Не обошлось без последствий: повреждения получили четыре частных дома и автомобиль.

На месте происшествия работает специальная комиссия, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Она оценит причинённый обстрелом ущерб.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Уразово находилось под обстрелом и накануне. Однако последствия тогда были намного серьёзнее. Погиб молодой парень, пострадали ещё два человека. Одного раненого вчера отпустили долечиваться домой. Вторая пострадавшая остаётся в больнице, но её состояние стабилизировалось.

От вчерашнего обстрела в Уразово пострадали 29 частных домов и четыре машины.

Врачи оценили состояние белгородки, доставлявшей пиццу и попавшей под обстрел
Узнать подробнее
Читайте также:
Вышел забрать пиццу и погиб: подробности обстрела Белгородской области из РСЗОBaza: Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской областиПострадавшую от обстрелов белгородскую Соболёвку будут восстанавливать до зимы
#Белгородская область#Происшествия#Уразово#Дома#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
ВСУ убили белгородца, чиновник уволился, а город готовится к фестивалю: итоги недели
Сегодня, 13:07
В Белгороде вновь было громко. Что произошло?
Сегодня, 10:10
Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 08:36
Как прошёл Белгородский полумарафон: фото
Сегодня, 12:08
«Дверь в светлый мир познания» поставят для белгородцев на цветочном фестивале
Сегодня, 11:21