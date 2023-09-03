Уразово в Белгородской области вновь под огнём ВСУ: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
ВСУ вновь обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. Не обошлось без последствий: повреждения получили четыре частных дома и автомобиль.
На месте происшествия работает специальная комиссия, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Она оценит причинённый обстрелом ущерб.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Уразово находилось под обстрелом и накануне. Однако последствия тогда были намного серьёзнее. Погиб молодой парень, пострадали ещё два человека. Одного раненого вчера отпустили долечиваться домой. Вторая пострадавшая остаётся в больнице, но её состояние стабилизировалось.
От вчерашнего обстрела в Уразово пострадали 29 частных домов и четыре машины.