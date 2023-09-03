Уразово в Белгородской области вновь под огнём ВСУ: что известно о последствиях

Уразово находилось под обстрелом и накануне. Однако последствия тогда были намного серьёзнее. Погиб молодой парень, пострадали ещё два человека. Одного раненого вчера отпустили долечиваться домой. Вторая пострадавшая остаётся в больнице, но её состояние стабилизировалось.