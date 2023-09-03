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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Белгородский полумарафон, детский забег

Первые вышли на старт: в Белгороде начался полумарафон

3 сентября 2023, 06:48
Фото: кадр из видео "Белгород-медиа"
Белгородский полумарафон, детский забег

Белгородский полумарафон открыли детским забегом

3 сентября в Белгороде проходит полумарафон. Первыми на старт вышли самые юные бегуны. Видео публикует «Белгород-медиа».
Сюжет
Дети

3 сентября в Белгороде проходит полумарафон. На старт уже вышли первые участники — дети. На финише им вручили медали и мороженое.

После детского забега состоится старт для «участников с безграничными возможностями здоровья». Основные дистанции начнутся в 10:00. Спортсмены пробегут выбранные ранее дистанции в 5, 10 и 21,1 км.

Церемония закрытия полумарафона, согласно программе, запланирована на 13:15.

Из-за забега в центре Белгороде перекрыто движение, ограничена стоянка автомобилей. Изменения коснулись и нескольких маршрутов общественного транспорта.

Напомним, что Белгородский полумарафон в прошлом году состоялся 28 августа. В нём участвовало более 7 тыс. человек. Среди бегунов на дистанции тогда заметили гостей из других регионов — губернаторов Калужской и Курской областей. Участников подбадривал виолончелист Борислав Струлёв, под музыкальное сопровождение которого бежали спортсмены.

Белгородский полумарафон, детский забег
Видео: "Белгород-медиа"
Концерт на дистанции и забег губернаторов: как прошёл Белгородский полумарафон
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