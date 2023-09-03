Первые вышли на старт: в Белгороде начался полумарафон

Напомним, что Белгородский полумарафон в прошлом году состоялся 28 августа. В нём участвовало более 7 тыс. человек. Среди бегунов на дистанции тогда заметили гостей из других регионов — губернаторов Калужской и Курской областей. Участников подбадривал виолончелист Борислав Струлёв, под музыкальное сопровождение которого бежали спортсмены.