Первая рабочая неделя сентября в Белгородской области начнётся с летней погоды

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В понедельник, 4 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +10 °С до +15 °С.
Днём в отдельных районах может пройти небольшой дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. При этом температура останется летней: +23…+28 °С.
В Белгороде 4 сентября будет переменная облачность. Ночью +13 °С, без осадков. Днём возможен небольшой кратковременный дождь при +25 °С.
Гидрометцентр прогнозирует осадки в Белгороде и на вторник, 5 сентября. Синоптики обещают, что небольшой дождь в этот день пройдёт и ночью, и днём.
Вместе с тем вплоть до субботы, 9 сентября, осадков не ожидается. Более того, в Белгороде днём будет комфортная температура: столбик термометра не опустится ниже +21 °С.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Центральной России этой осенью возможны два бабьих лета — в середине сентября и в октябре.