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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Жара не отступит в первые дни сентября в Белгородской области

Первая рабочая неделя сентября в Белгородской области начнётся с летней погоды

3 сентября 2023, 12:57
Фото: 1MI

Жара не отступит в первые дни сентября в Белгородской области

Воздух днём 4 сентября в регионе прогреется до +28 °С, сообщили в пресс-службе МЧС. В Белгороде тоже будет тепло, причём температура в светлое время суток не опустится ниже +20 °С в течение всей следующей недели, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра.
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Погода

В понедельник, 4 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +10 °С до +15 °С.

Днём в отдельных районах может пройти небольшой дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. При этом температура останется летней: +23…+28 °С.

В Белгороде 4 сентября будет переменная облачность. Ночью +13 °С, без осадков. Днём возможен небольшой кратковременный дождь при +25 °С.

Гидрометцентр прогнозирует осадки в Белгороде и на вторник, 5 сентября. Синоптики обещают, что небольшой дождь в этот день пройдёт и ночью, и днём.

Вместе с тем вплоть до субботы, 9 сентября, осадков не ожидается. Более того, в Белгороде днём будет комфортная температура: столбик термометра не опустится ниже +21 °С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Центральной России этой осенью возможны два бабьих лета — в середине сентября и в октябре.

Два бабьих лета могут застать белгородцы этой осенью
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