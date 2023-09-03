Первая рабочая неделя сентября в Белгородской области начнётся с летней погоды

Жара не отступит в первые дни сентября в Белгородской области

Воздух днём 4 сентября в регионе прогреется до +28 °С, сообщили в пресс-службе МЧС. В Белгороде тоже будет тепло, причём температура в светлое время суток не опустится ниже +20 °С в течение всей следующей недели, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра.