Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Белгородский "Салют" проиграл пермской команде "Амкар"

«Одним словом — катастрофа»: «Салют» в Белгороде уступил пермской команде «Амкар»

3 сентября 2023, 09:49
Фото: пресс-служба ФК "Салют Белгород"
Белгородский "Салют" проиграл пермской команде "Амкар"

Белгородский «Салют» уступил пермским футболистам

Игра состоялась накануне и закончилась счётом 2:3 в пользу соперника, сообщили в пресс-службе ФК «Салют». Тренер белгородцев Виктор Навоченко признал, что его подопечным не хватило агрессии и страсти.
Сюжет
Футбол

2 сентября в Белгороде встретились футболисты «Салюта» и пермской команды «Амкар». Игра состоялась в рамках второй лиги LEON (группа «серебро»). Завершилась она счётом 2:3 в пользу соперника.

«Одним словом — катастрофа. Владение мячом у нас выше, но счёт не в нашу пользу. Нужна агрессия, нужна страсть», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер белгородцев Виктор Навоченко. Он подчеркнул, что результативность в целом была слабой, а фланги должны были играть активнее.

«Полпути, вроде, делаем, на второй половине — словно забор перед нами построили, и всё», — отметил Навоченко.

Полузащитник «Салюта» Илья Винников добавил, что игра для белгородцев получилась тяжёлой.

Напомним, что в августе «Салют» проиграл команде «Родина-2» в Москве, сыграл в Белгороде вничью с «Чертаново», проиграл «Новосибирску». Тем не менее в конце месяца белгородские футболисты обыграли курский «Авангард», но уступили «Челябинску».

Долгожданная победа: «Салют» обыграл в Белгороде курский «Авангард»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский «Салют» проиграл «Новосибирску»Экс-тренер белгородского «Салюта» перешёл в «Ахмат»Белгородский «Салют» сыграл вничью с московским «Чертаново»
#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Фк салют#Пермь#Матч#Инна Рогова#Белгород#Проигрыш#Виктор навоченко
Подпишитесь
ВСУ убили белгородца, чиновник уволился, а город готовится к фестивалю: итоги недели
Сегодня, 13:07
В Белгороде вновь было громко. Что произошло?
Сегодня, 10:10
Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 08:36
Как прошёл Белгородский полумарафон: фото
Сегодня, 12:08
Уразово в Белгородской области вновь под огнём ВСУ: что известно о последствиях
Сегодня, 07:52
«Дверь в светлый мир познания» поставят для белгородцев на цветочном фестивале
Сегодня, 11:21