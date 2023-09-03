«Одним словом — катастрофа»: «Салют» в Белгороде уступил пермской команде «Амкар»

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
2 сентября в Белгороде встретились футболисты «Салюта» и пермской команды «Амкар». Игра состоялась в рамках второй лиги LEON (группа «серебро»). Завершилась она счётом 2:3 в пользу соперника.
«Одним словом — катастрофа. Владение мячом у нас выше, но счёт не в нашу пользу. Нужна агрессия, нужна страсть», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер белгородцев Виктор Навоченко. Он подчеркнул, что результативность в целом была слабой, а фланги должны были играть активнее.
«Полпути, вроде, делаем, на второй половине — словно забор перед нами построили, и всё», — отметил Навоченко.
Полузащитник «Салюта» Илья Винников добавил, что игра для белгородцев получилась тяжёлой.
Напомним, что в августе «Салют» проиграл команде «Родина-2» в Москве, сыграл в Белгороде вничью с «Чертаново», проиграл «Новосибирску». Тем не менее в конце месяца белгородские футболисты обыграли курский «Авангард», но уступили «Челябинску».