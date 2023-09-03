«Одним словом — катастрофа»: «Салют» в Белгороде уступил пермской команде «Амкар»

«Одним словом — катастрофа. Владение мячом у нас выше, но счёт не в нашу пользу. Нужна агрессия, нужна страсть», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер белгородцев Виктор Навоченко. Он подчеркнул, что результативность в целом была слабой, а фланги должны были играть активнее.