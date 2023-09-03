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Published Сегодня, 10:51

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На размещение гостей фестиваля «Белгород в цвету» потратят 101 тыс. рублей

Не только Кадыров и «Цветы»: кто ещё выступит на фестивале «Белгород в цвету»

3 сентября 2023, 10:51
Фото: 1MI

На размещение гостей фестиваля «Белгород в цвету» потратят 101 тыс. рублей

В следующие выходные в Белгороде вновь состоится «цветочный» фестиваль. Список музыкальных гостей тем временем продолжает пополняться.

Дирекция фестивалей потратит на оказание услуг по размещению гостей «Белгорода в цвету» более 101 тыс. рублей. В списке музыкальных гостей указаны московская группа «Карманный томик», участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров и эстрадная певица Мари Карне.

Среди новых имён также появилась кавер-группа Gucci Band.

Ранее стало известно, что в Белгороде также выступит советская рок-группа «Цветы». На организацию концерта авторов хита «Мы желаем счастья вам» выделили 1,5 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году на фестивале выступали Бурановские бабушки», Алексей Петрухин с группой «Губерния», Московский казачий хор, Марина Девятова и «Бабкины внуки». Тогда на концерты потратили более 3,8 млн рублей.

В Белгород в 2022 году в рамках фестиваля также приезжали артисты «Геликон-оперы». Они представили оперу «Евгений Онегин» и провели бал-маскарад.

На фестивале «Белгород в цвету» выступит группа «Карманный томик»
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#Концерт#Белгородская область#Выступление#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Белгород в цвету#Дирекция фестивалей
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