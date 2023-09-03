Не только Кадыров и «Цветы»: кто ещё выступит на фестивале «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Дирекция фестивалей потратит на оказание услуг по размещению гостей «Белгорода в цвету» более 101 тыс. рублей. В списке музыкальных гостей указаны московская группа «Карманный томик», участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров и эстрадная певица Мари Карне.
Среди новых имён также появилась кавер-группа Gucci Band.
Ранее стало известно, что в Белгороде также выступит советская рок-группа «Цветы». На организацию концерта авторов хита «Мы желаем счастья вам» выделили 1,5 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году на фестивале выступали Бурановские бабушки», Алексей Петрухин с группой «Губерния», Московский казачий хор, Марина Девятова и «Бабкины внуки». Тогда на концерты потратили более 3,8 млн рублей.
В Белгород в 2022 году в рамках фестиваля также приезжали артисты «Геликон-оперы». Они представили оперу «Евгений Онегин» и провели бал-маскарад.