Не работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами

Помимо Белгорода, в перечень включены города, аэропорты в которых не работают с начала СВО. Речь идёт о Брянске, Воронеже, Курске и Липецке, а также о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Симферополе.