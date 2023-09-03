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Не работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами

Не работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами

3 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI
Правительство РФ выделило на поддержку аэропортов на юге и в центре страны более 2,6 млрд рублей. В список получателей помощи вошёл в том числе аэропорт Белгорода. Предполагается, что полученные деньги направят на компенсацию операционных расходов.

Аэропорт Белгорода получит поддержку от правительства РФ. Он попал в список получателей помощи.

Помимо Белгорода, в перечень включены города, аэропорты в которых не работают с начала СВО. Речь идёт о Брянске, Воронеже, Курске и Липецке, а также о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Симферополе.

На поддержку аэропортов правительство РФ выделило ещё более 2,6 млрд рублей. Предполагается, что эти деньги аэропорты направят на частичную компенсацию операционных расходов.

Правительство РФ напоминает, что на поддержку аэропортов, которые не обслуживают гражданские рейсы, в мае уже направляли почти 2,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что за простой с декабря 2022 года по март 2023 года аэропорт Белгорода запросил компенсацию в размере 96,8 млн рублей. Однако Росавиация согласовала только 86,4 млн.

Убытки белгородского аэропорта за минувший год, напомним, превысили 160 млн рублей.

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