Не хватило тени и фонтанчиков: мэрия перечислила замечания белгородцев к новому пляжу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Власти Белгорода согласились, что на новом пляже «Берега» не хватило тени. В связи с этим здесь высадят ещё 60 деревьев-крупномеров, изменят конфигурацию кровли на перголах и установят ещё одну — с качелями.
Помимо этого, на пляже хотят установить четыре новых питьевых фонтанчика. Также в планах — установка ещё одного туалетного модуля, усиление конструкции велосипедных парковок, организация дополнительных пешеходных дорожек.
Пункт проката пляжного оборудования могут переместить ближе к побережью. Изначально его планировалось развернуть в административном здании у входа на пляж.
Ещё одним важным дополнением назвали понятную навигацию. В мэрии заверили, что разработают и установят понятные указатели.
Пляж «Берега» открыли 6 августа. Горожане обновлённую зону отдыха оценили, но отметили, что не хватало тени. В мэрии ответили, что установка теневых навесов не предполагалась проектом.