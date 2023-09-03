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Published Сегодня, 07:22

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Пляж "Берега" в Белгороде

Не хватило тени и фонтанчиков: мэрия перечислила замечания белгородцев к новому пляжу

3 сентября 2023, 07:22
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пляж "Берега" в Белгороде

На пляже «Берега» в Белгороде внесут изменения после замечаний горожан

Для создания тени здесь высадят ещё 60 деревьев и установят перголу с качелями. Об этих и других изменениях сообщил мэр Валентин Демидов.

Власти Белгорода согласились, что на новом пляже «Берега» не хватило тени. В связи с этим здесь высадят ещё 60 деревьев-крупномеров, изменят конфигурацию кровли на перголах и установят ещё одну — с качелями.

Помимо этого, на пляже хотят установить четыре новых питьевых фонтанчика. Также в планах — установка ещё одного туалетного модуля, усиление конструкции велосипедных парковок, организация дополнительных пешеходных дорожек.

Пункт проката пляжного оборудования могут переместить ближе к побережью. Изначально его планировалось развернуть в административном здании у входа на пляж.

Ещё одним важным дополнением назвали понятную навигацию. В мэрии заверили, что разработают и установят понятные указатели.

Пляж «Берега» открыли 6 августа. Горожане обновлённую зону отдыха оценили, но отметили, что не хватало тени. В мэрии ответили, что установка теневых навесов не предполагалась проектом.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Центральный пляж#Навигация#Инна Рогова#Белгород#Тень#Валентин Демидов#Замечания
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