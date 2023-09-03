Как прошёл Белгородский полумарафон: фото

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В воскресенье, 3 сентября, в Белгороде состоялся полумарафон PULSE. Его маршрут проходил в центре города: по Соборной площади, Гражданскому и Белгородскому проспектам, улицам Н. Островского, Мичурина, Попова, Белгородского Полка, Победы и Свято-Троицкому бульвару.
Первыми на забег вышли самые юные участники. На финише им вручили медали и мороженое. После детей стартовали участники с ограниченными возможностями здоровья.
На основные дистанции участники вышли в 10:00. Пробежать им предлагалось 5, 10 и 21,1 км. Судя по кадрам в Сети, белгородцев вновь приободряли с помощью поливальных машин и музыкальным сопровождением.
Лидеров забега, приуроченного к 80-летию Прохоровского танкового сражения, награждали на Соборной площади. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей. Самую большую награду получили мужчины и женщины, показавшие лучший результат на дистанции в 21,1 км. В этом году по 250 тыс. рублей получили Ринас Ахмадеев и Дина Александрова.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, на забег в Белгород в этом году приехали 8 тыс. спортсменов из 21 региона России и Казахстана. Возраст бегунов — от четырёх до 86 лет.
Среди гостей из других регионов «засветился» губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. Помимо этого, на старт вышли Вячеслав Гладков, а также некоторые главы муниципалитетов. На фото можно было увидеть глав Старооскольского, Губкинского, Яковлевского горокругов.
Губернатор Вячеслав Гладков выбрал дистанцию в 10 км. Его примеру последовали и подчинённые: Валентин Демидов, Андрей Чесноков, Михаил Лобазнов, Олег Медведев. А курский губернатор Роман Старовойт тем временем пробежал 21,1 км.