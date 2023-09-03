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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Белгородский полумарафон

Как прошёл Белгородский полумарафон: фото

3 сентября 2023, 12:08
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Белгородский полумарафон

В Белгороде подвели итоги полумарафона

3 сентября в Белгороде состоялся масштабный забег. Участники по выбору могли преодолеть дистанции в 5, 10 и 21,1 км. Участвовали в забеге в том числе первые лица региона.

В воскресенье, 3 сентября, в Белгороде состоялся полумарафон PULSE. Его маршрут проходил в центре города: по Соборной площади, Гражданскому и Белгородскому проспектам, улицам Н. Островского, Мичурина, Попова, Белгородского Полка, Победы и Свято-Троицкому бульвару.

Первыми на забег вышли самые юные участники. На финише им вручили медали и мороженое. После детей стартовали участники с ограниченными возможностями здоровья.

На основные дистанции участники вышли в 10:00. Пробежать им предлагалось 5, 10 и 21,1 км. Судя по кадрам в Сети, белгородцев вновь приободряли с помощью поливальных машин и музыкальным сопровождением.

Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Лидеров забега, приуроченного к 80-летию Прохоровского танкового сражения, награждали на Соборной площади. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей. Самую большую награду получили мужчины и женщины, показавшие лучший результат на дистанции в 21,1 км. В этом году по 250 тыс. рублей получили Ринас Ахмадеев и Дина Александрова.

Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафонаПобедители полумарафона
Победители полумарафона
Фото: мэрия Белгорода

Как сообщил мэр Валентин Демидов, на забег в Белгород в этом году приехали 8 тыс. спортсменов из 21 региона России и Казахстана. Возраст бегунов — от четырёх до 86 лет.

Среди гостей из других регионов «засветился» губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. Помимо этого, на старт вышли Вячеслав Гладков, а также некоторые главы муниципалитетов. На фото можно было увидеть глав Старооскольского, Губкинского, Яковлевского горокругов.

Губернатор Вячеслав Гладков выбрал дистанцию в 10 км. Его примеру последовали и подчинённые: Валентин Демидов, Андрей Чесноков, Михаил Лобазнов, Олег Медведев. А курский губернатор Роман Старовойт тем временем пробежал 21,1 км.

Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Белгородский полумарафон Белгородский полумарафон
Валентин Демидов, Андрей Чесноков, Олег Медведев, Михаил Лобазнов, Вячеслав ГладковВалентин Демидов, Андрей Чесноков, Олег Медведев, Михаил Лобазнов, Вячеслав Гладков
Белгородский полумарафон
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Первые вышли на старт: в Белгороде начался полумарафон
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