«Дверь в светлый мир познания» поставят для белгородцев на цветочном фестивале

Добавим, что на фестивале также установят несколько арт-объектов. В их числе — деревья «Семейка», птицы с белгородскими узорами, горшки с цветами, а также «Ромашки у реки», «Цветочная библиотека», «Кит», «Сова», «Грузовик садовника», фотозона «Цветочное платье». На всё это потратят 13,5 млн рублей.