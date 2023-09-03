«Дверь в светлый мир познания» поставят для белгородцев на цветочном фестивале

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Дирекция фестивалей заказала услуги по декоративному и флористическому оформлению общественных зон мероприятия «Белгород в цвету». Цена договора составила 7,7 млн рублей.
На эти деньги необходимо будет украсить магазины и заведения в центре города. Помимо этого, появится инсталляция «Дверь в светлый мир познания» и фотозоны «Цветочная комната» и в виде стелы «Птица с птенцом».
Также в списке работ — оформление фудкорта напротив фонтана в парке Победы, торговых палаток и шатров для мастер-классов.
Добавим, что на фестивале также установят несколько арт-объектов. В их числе — деревья «Семейка», птицы с белгородскими узорами, горшки с цветами, а также «Ромашки у реки», «Цветочная библиотека», «Кит», «Сова», «Грузовик садовника», фотозона «Цветочное платье». На всё это потратят 13,5 млн рублей.
Ещё 300 тыс. рублей уйдёт на бейджи, панамы, дождевики и футболки с логотипом фестиваля.
«Белгород в цвету» стартует 8 сентября. Ранее стало известно, кто выступит на мероприятии.