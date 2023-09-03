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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

фестиваль "Белгород в цвету" в 2022 году

«Дверь в светлый мир познания» поставят для белгородцев на цветочном фестивале

3 сентября 2023, 11:21
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
фестиваль "Белгород в цвету" в 2022 году

На декорации и цветочное оформление зданий в Белгороде к фестивалю уйдёт 7,7 млн

В эту сумму входят декоративное и цветочное оформление зданий в центре города, инсталляция и фотозоны, оформление фудкорта в парке Победы. Заказчиком услуг стала дирекция фестивалей Белгорода. Ещё 13,5 млн рублей уйдёт на арт-объекты.

Дирекция фестивалей заказала услуги по декоративному и флористическому оформлению общественных зон мероприятия «Белгород в цвету». Цена договора составила 7,7 млн рублей.

На эти деньги необходимо будет украсить магазины и заведения в центре города. Помимо этого, появится инсталляция «Дверь в светлый мир познания» и фотозоны «Цветочная комната» и в виде стелы «Птица с птенцом».

Также в списке работ — оформление фудкорта напротив фонтана в парке Победы, торговых палаток и шатров для мастер-классов.

Добавим, что на фестивале также установят несколько арт-объектов. В их числе — деревья «Семейка», птицы с белгородскими узорами, горшки с цветами, а также «Ромашки у реки», «Цветочная библиотека», «Кит», «Сова», «Грузовик садовника», фотозона «Цветочное платье». На всё это потратят 13,5 млн рублей.

Ещё 300 тыс. рублей уйдёт на бейджи, панамы, дождевики и футболки с логотипом фестиваля.

«Белгород в цвету» стартует 8 сентября. Ранее стало известно, кто выступит на мероприятии.

Не только Кадыров и «Цветы»: кто ещё выступит на фестивале «Белгород в цвету»
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